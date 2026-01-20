CNU 2025 aplica prova discursiva neste domingo em todo o país.
Reprodução/freepik
CNU 2025 aplica prova discursiva neste domingo em todo o país.

A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para concurso público com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.

 As vagas são para os cargos de Analista Legislativo, com especialidade em processo legislativo e gestão e Técnico Legislativo, com especialidade em assistente legislativo e administrativo.

 Segundo a Câmara, os cargos são de nível superior, sendo 70 vagas, 35 para cada cargo, além de cadastro reserva. A jornada é de 40 horas semanais.

 Para a vaga de Analista Legislativo a taxa de inscrição é de R$ 130,00 e para o cargo de Técnico Legislativo a taxa de é de R$ 100,00.

 As inscrições terminam no dia 26 de janeiro, às 18h e devem ser feitas pelo  site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O edital está disponível no  portal da Câmara dos Deputados.

 Prova

 A prova será aplicada no dia 8 de março em todas as capitais do país. A etapa vai contar com questoões objetivas e discursivas.

 As provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.

    Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/2026-01-20/concurso-pra-camara-dos-deputados-esta-com-inscricoes-abertas.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes