A Câmara dos Deputados está com inscrições abertas para concurso público com salários que variam de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99.

As vagas são para os cargos de Analista Legislativo, com especialidade em processo legislativo e gestão e Técnico Legislativo, com especialidade em assistente legislativo e administrativo.

Segundo a Câmara, os cargos são de nível superior, sendo 70 vagas, 35 para cada cargo, além de cadastro reserva. A jornada é de 40 horas semanais.

Para a vaga de Analista Legislativo a taxa de inscrição é de R$ 130,00 e para o cargo de Técnico Legislativo a taxa de é de R$ 100,00.

As inscrições terminam no dia 26 de janeiro, às 18h e devem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O edital está disponível no portal da Câmara dos Deputados.

Prova

A prova será aplicada no dia 8 de março em todas as capitais do país. A etapa vai contar com questoões objetivas e discursivas.

As provas objetivas terão 90 questões de conhecimentos gerais e 90 de conhecimentos específicos. A duração será de cinco horas para a prova objetiva e de três horas para a prova discursiva.