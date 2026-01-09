FreePik Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (9)

A inflação do Brasil foi de 0,33% no mês de dezembro de 2025 e encerrou esse ano em 4,26%, segundo dados divulgados, nesta sexta-feira (9), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números mostram uma menor alta anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPAC) desde 2020. Em 2024, o IPCA acumulou alta de 4,26%.

Conforme o levantamento, em dezembro de 2025, o grupo de transportes registrou a maior alta no IPCA, com variação de 0,74% e impacto de 0,15 p.p., puxado por passagens aéreas e combustíveis.

Saúde e cuidados pessoais veio em seguida, com alta de 0,52% e impacto de 0,07 p.p., influenciada por medicamentos e serviços médicos. Alimentação e bebidas também acelerou, contribuindo com itens, como carnes e frutas, devido à sazonalidade de fim de ano.

Ainda de acordo com o IBGE, o único grupo com variação negativa em dezembro foi habitação, que saiu da alta de 0,52% em novembro para -0,33% para o mês seguinte. Esse dado foi influenciado pela queda de 2,41% da energia elétrica residencial.

Recorde regional

Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Porto Alegre registrou a maior variação regional do IPCA em dezembro de 2025, com alta de 0,63%.

Esse índice foi impulsionado pela energia elétrica residencial, que subiu 3,90%, devido a reajustes tarifários locais, e pelo transporte por aplicativo, com aumento de 17,75% ligado à demanda sazonal de fim de ano.



Enquanto São Luís (MA) teve a menor, em queda de 0,19%. Esse quantitativo é resultado da queda na energia elétrica residencial (-4,83%), beneficiada por bandeiras tarifárias mais favoráveis, e nas frutas (-6,01%).

O que é IPCA?



O Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ( IPCA) é um indicador oficial de inflação no Brasil, calculado mensalmente pelo IBGE, sendo responsável pela variação média de preços de bens e serviços consumidos por famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos.



























