A bandeira tarifária nas contas de energia elétrica será alterada para o patamar amarelo no mês de dezembro, o que significa redução nos valores pagos pelo consumidor. A bandeira vermelha vigorou em novembro.

A alteração foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta sexta-feira (28), e significa que o consumidor deixará de pagar R$ 4,46 a cada 100 KW/h consumidos e passará a pagar, em dezembro, R$ 1,885 a cada 100 KW/h consumidos.

Segundo a Aneel, a medida se dá em decorrência da entrada do período chuvoso no país. A previsão de chuvas para dezembro é superior às chuvas que ocorreram em novembro, na maior parte do país.

"Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda", declarou a Agência.

A Aneel informou ainda “que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo".

A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro.







Em agosto e setembro, por conta da estiagem, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

Sistema de bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015 pela Aneel, indica quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo.

Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.