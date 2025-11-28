Divulgação Primeira parcela será depositado até hoje (28)

Milhões de trabalhadores brasileiros recebem até esta sexta-feira (28) o 13º salário, pago em todo o país pelas empresas e pelo INSS, em depósito direto na conta. O benefício, um dos principais reforços de renda do ano, chega para aliviar o orçamento das famílias e deve movimentar o comércio e outros setores da economia neste período de fim de ano.

O que muda com o pagamento do 13º salário

O 13º é um direito dos trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos, aposentados e pensionistas. Normalmente é pago em duas parcelas, a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, com os descontos previstos em lei.

Neste ano, como a data da primeira parcela cai em um domingo, o pagamento será antecipado para sexta-feira.

Segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o 13º salário injetará até R$ 369,4 bilhões na economia até dezembro de 2025, cerca de 2,9% do PIB, beneficiando principalmente o varejo, os serviços e o turismo. O cálculo utilizou dados da RAIS, do Novo Caged e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Especialistas recomendam que o dinheiro seja usado com cuidado. Quitar dívidas de juros altos, reforçar a reserva de emergência e antecipar despesas típicas do início do ano são formas de garantir mais tranquilidade financeira.

Quem já está com as contas em ordem pode aproveitar para investir parte do valor e reservar outra parte para consumo ou lazer de forma planejada.



