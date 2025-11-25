Agência Brasil Imposto de renda 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionará às 10h30 desta quarta-feira (26), em Brasília, a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Segundo o governo, a ampliação da isenção e os descontos adicionais foram estruturados para aliviar o peso do imposto nas rendas mais baixas.

A mudança passa a valer para contribuintes com ganhos mensais de até R$ 5 mil, enquanto quem recebe até R$ 7.350 terá abatimentos progressivos que devem retirar cerca de 15 milhões de brasileiros da cobrança.

Já salários anuais acima de R$ 600 mil passam a ser tributados com alíquota maior, numa tentativa de equilibrar a estrutura do imposto.

Coletiva vai detalhar aplicação da lei

Após a cerimônia, o Ministério da Fazenda marcou uma coletiva técnica para apresentar detalhes operacionais da nova lei.





Participarão o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto.