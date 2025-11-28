Agência Brasil/EBC Promoções da Black Friday aquece também as vendas nos suprmercados

A Black Friday se consolidou como uma das datas mais importantes do varejo brasileiro na última década.

Mas o evento vai muito além de um festival de promoções em lojas físicas e no comércio virtual; o brasileiro transformou a Black Friday em estratégia de planejamento doméstico.



Desde que chegou ao Brasil, em 2010, a data passou por grandes transformações, impulsionadas principalmente pela mudança de comportamento do consumidor. E uma dessas mudanças se reflete diretamente no varejo de alimentos e itens de limpeza.

Ao contrário do que ocorria em anos passados, quando a Black Friday era vista como a oportunidade de se adquirir um item de valor elevado, como geladeira, televisão e celular, o consumidor também tem aproveitado as promoções do período para encher a despensa.

É o que as redes de comércio varejista têm constatado.



No caso do Grupo Pão de Açúcar (GPA), dono das marcas Pão de Açúcar e Extra Mercado, no chamado “Esquenta Black Friday”, em novembro, um tradicional período de promoções que antecede a data, o grupo registrou um aumento de mais de 20% nos pedidos on-line de produtos alimentícios e de limpeza, em comparação ao mesmo período do ano passado.



“A data tem ganhado cada vez mais relevância ano após ano e se transformou em um período bastante aguardado pelo consumidor para abastecer a casa com produtos alimentícios, bebidas e itens de limpeza", confirma afirma Victor Maglio, Diretor de E-commerce do GPA.

Segundo Maglio, para atender a demanda, o grupo adota um planejamento estratégico antecipado com foco na negociação com fornecedores e em práticas de eficiência operacional que permitem manter o mesmo volume de estoque previsto para o período, mas com melhor alocação por loja, conforme o perfil de consumo de cada canal.

Rovena Rosa/Agência Brasil Redes varejistas aproveitam o movimento e despejam promoções





Ainda segundo o grupo, entre as categorias que devem apresentar maior índice de vendas estão nutrição infantil (mais de 60%), seguido de bebidas alcoólicas (mais de 40%), cervejas (mais de 30%), óleos e azeites (mais de 30%) e leite (mais de 20%).

Cesta de Natal na Black Friday



Com a aproximação do período que concentra as duas principais datas do varejo, o consumidor acaba usando as promoções da Black Friday para antecipar o abastecimento de itens que seriam adquiridos no fim do ano para as comemorações do período.



Esse comportamento tem se destacado desde o ano passado. É o que revela um novo estudo com dados combinados da Neogrid, ecossistema de tecnologia e inteligência de dados voltado à gestão da cadeia de consumo, realizado em parceria com o grupo Assaí.



Os números da Neogrid mostram que, no ano passado, categorias tradicionalmente associadas ao final do ano ganharam força já na semana promocional.

Os panetones registraram o maior avanço entre todos os itens analisados, com um salto de 175,9% na presença nos carrinhos em relação às semanas anteriores. O mesmo ocorreu com bebidas, com os espumantes elevando em 97,3% a incidência e tíquete médio 49,7% maior.



“A Black Friday deixou de ser apenas uma data promocional e passou a cumprir um papel estratégico dentro do calendário do varejo”, analisa Christiane Cruz Citrângulo, diretora Executiva de Supply Chain e Execução do Varejo da Neogrid.



Ainda segundo ela, quando o consumidor antecipa suas compras sazonais e reforça o abastecimento básico em novembro, ele cria um novo ritmo de demanda e abre espaço para que varejistas planejem sortimento, promoções e operação com maior precisão.



Para Paulo Monteiro, Diretor Comercial do Assaí, a Black Friday amplia o alcance das ofertas em itens alimentares e não alimentares.

Segundo ele, o período favorece quem busca economia no abastecimento da despensa e na antecipação das compras das ceias de fim de ano, e também atende empreendedores que utilizam o momento para reforçar seus estoques e organizar as vendas de dezembro.

Forma de driblar a inflação

Reprodução Valéria Vanessa Eduardo, professora da Faculdade Anhanguera

Na avaliação da professora Valéria Vanessa Eduardo, do curso de Ciências Contabéis da Faculdade Anhanguera, os consumidores estão mais atentos às promoções para driblar a inflação.

A professora explica que a inflação oficial do Brasil em 2025 (IPCA) está projetada para fechar em 4,45%.

Na cesta de consumo que compõe o IPCA, os itens são organizados em grupos de despesa e, embora o grupo “Alimentos e bebidas” tenha apresentado uma desaceleração no mês de outubro, segundo dados do IBGE, esse item representou cerca de 21,6% do IPCA, maior peso, por ser gasto essencial e recorrente.

Já o grupo “Saúde e cuidados pessoais”, que inclui medicamentos e higiene, apresentou um impacto importante de 13,4%.

"Esses dados refletem que os preços de alimentos e de produtos básicos, têm pressionado os orçamentos das famílias", pondera.

Nesse sentido, ainda conforme a especialista, a Black Friday se apresenta como uma oportunidade de realizar compras em maior volume para estocar.

Isso porque grandes redes de supermercados, de olho neste movimento, ampliam as ofertas em alimentos e produtos de limpeza, tornando essas categorias mais atrativas.

"Isso possibilita um consumo mais estratégico, com a priorização de necessidades essenciais em vez de supérfluos". finaliza a professora.