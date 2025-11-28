Foto: Fabio Motta/Prefeitura do Rio Tarifa 2 será aplicada nos táxis do Rio entre 1º e 31 de dezembro

Os mais de 30 mil táxis do Rio de Janeiro estão autorizados a utilizar a tarifa 2 durante todo o mês de dezembro. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e começará a valer às 6h do dia 1º (segunda-feira), seguindo até 21h do dia 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira), sem restrição de horário, sempre com base no horário de Brasília.

Atualmente, o valor do quilômetro rodado na tarifa convencional é deCom a tarifa 2, o quilômetro passa para

A liberação da tarifa 2 em dezembro é adotada anualmente devido ao aumento da demanda no período, marcado por festas, eventos e maior circulação de turistas na cidade.



