Os mais de 30 mil táxis do Rio de Janeiro estão autorizados a utilizar a tarifa 2 durante todo o mês de dezembro. A medida foi anunciada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e começará a valer às 6h do dia 1º (segunda-feira), seguindo até 21h do dia 31 de dezembro de 2025 (quarta-feira), sem restrição de horário, sempre com base no horário de Brasília.Atualmente, o valor do quilômetro rodado na tarifa convencional é de R$ 3,65. Com a tarifa 2, o quilômetro passa para R$ 4,38.A liberação da tarifa 2 em dezembro é adotada anualmente devido ao aumento da demanda no período, marcado por festas, eventos e maior circulação de turistas na cidade.
Comentários
Clique aqui e deixe seu comentário!
Mais Recentes