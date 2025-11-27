FreePik undefined

Depois do sucesso da pré-coleta feita pela vidreira Duralex no começo de novembro, a arrecadação oficial de investimentos começou nesta quinta-feira (27) , às 10h (6h da manhã, no horário de Brasília). A empresa, que fica em Loiré, na França, quer juntar 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões).

Ao todo, 22 mil pessoas prometeram investir cerca de $ 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) em apenas 48 horas. A arrecadação aconteceu na Plataforma Lita.

O objetivo da La Chapelle-Saint-Mesmin (Duralex) é alcançar cinco milhões de euros, valor limitado pela autoridade do mercado. Com limitação de 1000 euros para permitir que mais pessoas participem, o valor será usado para financiar uma nova linha de panelas, em parceria com a companhia Loiret, com intenção de modernizar a empresa.

Arrecadação de fundos online

Após a arrecadação, a Duralex abrirá, também, uma campanha online permitindo aqueles que desejam ajudar financeiramente a empresa o façam, sem compensação. A decisão foi tomada em resposta à grande quantidade de cheques recebidos por François Marciano, gerente geral da Scop Duralex, enviados por franceses que desejam apoiar a vidraria.

Foto: Mo Semsem Kit completo de louças Duralex





Recuperação judicial

Após 75 anos de atividades, a empresa entrou com pedido de ação judicial, o ex presidente Antoine Ioannidès declarou ao Jornal Le Monde que, devivo a pandemia do Coronavirus, em 2020, a empresa perdeu 60% do faturamento com a queda das exportações, fazendo com que 80% da produção da Duralex fosse realizada fora da França, país de origem.

Em janeiro de 2021, a Duralex foi vendida por 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 21,7 milhões) para a Internacional Cookware, proprietária da Pyrex.