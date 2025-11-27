Divulgação Brasileiros podem concorrer na Powerball por meio da TheLotter

A Powerball, uma das maiores loterias dos Estados Unidos e do mundo, vai sortear nada menos que 719 milhões de dólares neste sábado, dia 29 de novembro. Já imaginou você acertar o prêmio principal e ganhar 3,8 bilhões de reais e se tornar um bilionário da noite para o dia?!

Então, dá uma olhada abaixo que nós te explicamos todos os detalhes de como fazer sua fézinha por meio da TheLotter.

A plataforma online permite que pessoas do mundo inteiro possam comprar bilhetes oficiais das maiores loterias internacionais de forma prática, segura e sem precisar sair de casa.

Como concorrer ao prêmio de 3,8 bilhões de reais da Powerball

O primeiro passo é acessar a página da loteria TheLotter. Em seguida, escolher cinco números principais, entre 1 e 69, e um número adicional, e será um número entre 1 e 26.

Seu próximo passo será escolher o tipo de aposta: pode ser um bilhete único, multi-sorteios ou a versão assinatura (as duas últimas opções oferecem mais bilhetes por um preço ainda mais acessível).

Aí é só criar uma conta gratuita na plataforma e escolher uma forma de pagamento (eles aceitam PIX!). Finalize sua aposta clicando no botão de jogar na parte inferior da tela e pronto, você está participando do sorteio.

Como funciona a compra do seu bilhete pela TheLotter?

Agentes locais da TheLotter comprarão os bilhetes oficiais em seu nome e enviarão uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma como prova de propriedade.

Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra e 100% sem comissões. Além disso, todos os prêmios são notificados por e-mail ou SMS.

Prêmios menores: Se o jogador ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária;

Prêmios maiores: Se você ganhar o jackpot da Powerball, a TheLotter cuida da logística para que você possa retirar seu prêmio pessoalmente nos Estados Unidos. Além disso, a plataforma oferece consultoria e suporte durante todo o processo de pagamento.

É legal jogar na Powerball estando na Brasil?

Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar. Ao utilizar o serviço da TheLotter, você participará dos sorteios com bilhetes oficiais, tendo a mesma chance de ganhar que qualquer outra pessoa que comprou seus bilhetes em uma loja física.

Jogue hoje mesmo!

Para participar do sorteio da Powerball deste sábado, dia 29 de novembro, e concorrer a mais de 3,8 bilhões de reais é só clicar aqui e comprar o seu bilhete oficial da loteria.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



