Reprodução/X Maddie ficou devendo 50 bilhões de dolares após pagar conta de bar

Maddie McGivern contou em seu TikTok que, foi a um bar com amigos e tudo estava normal, até o momento de pagar a conta. Maddie conta que a nota do bar era de R$ 76,28 (R$ 406). Já no aplicativo do banco, apareceu "-$49.999.999.697,98", ou seja, saldo negativo de 50 bilhões de dólares (R$ 267 bi). Maddie perguntou em voz alta: "O que eu faço?" e ninguém soube responder.

De acordo com o Time Entertainment, Maddie contou em uma publicação em seu TikTok, que foi apagada, que ligou para o Chase Bank e i nformou que estava com o saldo negativo. A atendente disse que isso nunca havia acontecido e, após verificação, viu que McGivern iria receber um pagamento de 50 bilhões de dólares em 2099.

À medida que a confusão aumentava, o Chase Bank se pronunciou publicamente sobre o assunto. Um porta-voz informou à Newsweek que o banco enfrentou “uma falha técnica durante o fim de semana” que afetou “um número limitado de contas”. Ele acrescentou ainda: “O problema já foi solucionado e os saldos dessas contas estão agora corretos.”

Erro comum em bancos digitais

O problema de Maddie foi resolvido, mas essa não foi a primeira vez que um banco digital apresenta problemas como esse. O Time Entertainment afirma que uma conta do PayPal apresentou o saldo incorreto de 70 quadrilhões de Libras Esterlinas por dois minutos. Em outro caso, um trabalhador chileno recebeu acidentalmente 330 vezes o valor de seu salário, US$ 168.132,60 (aproximadamente R$ 897.900,00.)