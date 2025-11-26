Caixa/Reprodução +Milionária

As dezenas do concurso 306 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

41 - 50 - 11 - 09 - 48 - 07.

Trevos: 6 - 4.

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 152.879,42

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30

4 acertos + 2 trevos

35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

626 apostas ganhadoras, R$ 116,29

3 acertos + 2 trevos

619 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

51296 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quina

O concurso 6887 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.843.834,26. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 9.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

57 - 29 - 72 - 16 - 67.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

62 apostas ganhadoras, R$ 7.799,59

3 acertos

3.369 apostas ganhadoras, R$ 136,70

2 acertos

89.471 apostas ganhadoras, R$ 5,14

Lotofácil

O concurso 3547 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

18 - 10 - 14 - 02 - 19 - 06 - 15 - 24 - 25 - 09 - 07 - 05 - 17 - 20 - 21.

Premiação

15 acertos

Não houve acertador

14 acertos

156 apostas ganhadoras, R$ 2.233,31

13 acertos

6809 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

85514 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

472803 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Dupla Sena

O concurso 2891 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.048.656,90 e o 2º sorteio avaliado em R$ 45.273,29. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

1º sorteio: 26 - 31 - 42 - 28 - 36 - 14.

2º sorteio: 22 - 34 - 12 - 28 - 40 - 03.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

6 apostas ganhadoras R$ 6.859,59

4 acertos

388 apostas ganhadoras R$ 121,22

3 acertos

6.948 apostas ganhadoras R$ 3,38

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

5 apostas ganhadoras R$ 7.408,36

4 acertos

319 apostas ganhadoras R$ 147,45

3 acertos

6.997 apostas ganhadoras R$ 3,36

Lotomania

O concurso 2854 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.224.901,50. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

57 - 38 - 26 - 04 - 88 - 28 - 89 - 02 - 42 - 07 - 68 - 40 - 18 - 05 - 25 - 54 - 37 - 50 73 - 76.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49

18 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87

17 acertos

445 apostas ganhadoras, R$ 271,42

16 acertos

2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98

15 acertos

11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

O concurso 777 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

COLUNA 1 - 9.

COLUNA 2 - 9.

COLUNA 3 - 1.

COLUNA 4 - 5.

COLUNA 5 - 0.

COLUNA 6 - 8.

COLUNA 7 - 9.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

80 apostas ganhadoras, R$ 1.024,75

4 acertos

1.162 apostas ganhadoras, R$ 70,55

3 acertos

10.966 apostas ganhadoras, R$ 6,00





Como jogar

A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.

Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.

A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.

Bolão

O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.

Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.

Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.