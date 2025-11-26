As dezenas do concurso 306 da +Milionária foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quarta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 10.000.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 10.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
41 - 50 - 11 - 09 - 48 - 07.
Trevos: 6 - 4.
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 152.879,42
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
8 apostas ganhadoras, R$ 8.493,30
4 acertos + 2 trevos
35 apostas ganhadoras, R$ 2.079,99
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
626 apostas ganhadoras, R$ 116,29
3 acertos + 2 trevos
619 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
6894 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
4845 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
51296 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Quina
O concurso 6887 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 7.843.834,26. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 9.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
57 - 29 - 72 - 16 - 67.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
62 apostas ganhadoras, R$ 7.799,59
3 acertos
3.369 apostas ganhadoras, R$ 136,70
2 acertos
89.471 apostas ganhadoras, R$ 5,14
Lotofácil
O concurso 3547 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
18 - 10 - 14 - 02 - 19 - 06 - 15 - 24 - 25 - 09 - 07 - 05 - 17 - 20 - 21.
Premiação
15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
156 apostas ganhadoras, R$ 2.233,31
13 acertos
6809 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
85514 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
472803 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Dupla Sena
O concurso 2891 da Dupla Sena sorteou o 1º prêmio avaliado em R$ 1.048.656,90 e o 2º sorteio avaliado em R$ 45.273,29. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 1.300.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
1º sorteio: 26 - 31 - 42 - 28 - 36 - 14.
2º sorteio: 22 - 34 - 12 - 28 - 40 - 03.
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
6 apostas ganhadoras R$ 6.859,59
4 acertos
388 apostas ganhadoras R$ 121,22
3 acertos
6.948 apostas ganhadoras R$ 3,38
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
5 apostas ganhadoras R$ 7.408,36
4 acertos
319 apostas ganhadoras R$ 147,45
3 acertos
6.997 apostas ganhadoras R$ 3,36
Lotomania
O concurso 2854 da Lotomania sorteou o prêmio estimado em R$ 2.224.901,50. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 3.000.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
57 - 38 - 26 - 04 - 88 - 28 - 89 - 02 - 42 - 07 - 68 - 40 - 18 - 05 - 25 - 54 - 37 - 50 73 - 76.
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 48.313,49
18 acertos
47 apostas ganhadoras, R$ 2.569,87
17 acertos
445 apostas ganhadoras, R$ 271,42
16 acertos
2517 apostas ganhadoras, R$ 47,98
15 acertos
11038 apostas ganhadoras, R$ 10,94
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
O concurso 777 da Super Sete sorteou o prêmio estimado em R$ 5.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 5.700.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
COLUNA 1 - 9.
COLUNA 2 - 9.
COLUNA 3 - 1.
COLUNA 4 - 5.
COLUNA 5 - 0.
COLUNA 6 - 8.
COLUNA 7 - 9.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
80 apostas ganhadoras, R$ 1.024,75
4 acertos
1.162 apostas ganhadoras, R$ 70,55
3 acertos
10.966 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Como jogar
A +Milionária é a nova loteria da CAIXA, com dez faixas de premiação e prêmio principal mínimo garantido de R$ 10 milhões a cada sorteio. Para apostar, o jogador deve selecionar seis números entre 1 e 50 na matriz de números e dois trevos entre 1 e 6 na matriz de trevos numerados.
Há a opção de deixar que o sistema escolha os números, conhecida como Surpresinha, ou repetir a mesma aposta em até cinco concursos consecutivos, chamada Teimosinha.
A aposta mínima custa R$ 6,00 e permite escolher os seis números e os dois trevos.
Bolão
O Bolão CAIXA permite que grupos de amigos, familiares ou colegas de trabalho apostem juntos, aumentando a chance de concorrer aos prêmios.
Na +Milionária, é possível entrar em bolões a partir de R$ 12,00, com cotas individuais de no mínimo R$ 6,00. Os grupos podem ter de dois a cem participantes, dividindo o valor e os ganhos.
Também há bolões já organizados pelas unidades lotéricas, que permitem a participação sem a necessidade de montar o grupo, podendo haver tarifa de serviço de até 35% do valor da cota.