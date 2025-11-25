Caixa/Reprodução Timemania

As dezenas do concurso 2323 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 51.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 53.000.000,00 para o próximo sorteio.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas

33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79.

Time do Coração: 62 - PORTUGUESA/RJ.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 120.886,16

5 acertos

500 apostas ganhadoras, R$ 1.381,55

4 acertos

8.456 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

79.054 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

PORTUGUESA /RJ

18.743 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Mega Sena

O concurso 2943 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 14.986.158.01. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:

36 - 39 - 29 - 30 - 60 - 08.

Premiação

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02

5 acertos

21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37

4 acertos

1.720 apostas ganhadoras, R$ 1.512,01

Detalhamento

CACHOEIRA DO SUL/RS

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

O concurso 6886 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 6.715.493,56. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

20 - 33 - 69 - 09 - 63.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

41 apostas ganhadoras, R$ 10.574,65

3 acertos

3.560 apostas ganhadoras, R$ 115,98

2 acertos

91.857 apostas ganhadoras, R$ 4,49

Lotofácil

O concurso 3546 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Cinco apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:

07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12.

Premiação

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 222.699,54

14 acertos

513 apostas ganhadoras, R$ 650,16

13 acertos

12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

125571 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

578271 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento

VILA VELHA/ES

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

JABOTICABAL/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

SAO PAULO/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

TAUBATE/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Dia de Sorte

O concurso 1144 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 380.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:

13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05.

Mês da Sorte: 03 - MARÇO.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 2.784,67

5 acertos

1.026 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

14.006 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte - Março

45.817 apostas ganhadoras, R$ 2,50





Como jogar

A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.

Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.

Bolão

Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.

O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.