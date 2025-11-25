As dezenas do concurso 2323 da Timemania foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (25), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio é avaliado em R$ 51.500.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 53.000.000,00 para o próximo sorteio.
O sorteio foi transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas
33 - 60 - 13 - 52 - 65 - 66 - 79.
Time do Coração: 62 - PORTUGUESA/RJ.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 120.886,16
5 acertos
500 apostas ganhadoras, R$ 1.381,55
4 acertos
8.456 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
79.054 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
PORTUGUESA /RJ
18.743 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Mega Sena
O concurso 2943 da Mega Sena sorteou o prêmio estimado de R$ 14.986.158.01. Uma aposta faturou o maior valor do sorteio. Veja os números:
36 - 39 - 29 - 30 - 60 - 08.
Premiação
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 14.986.158,02
5 acertos
21 apostas ganhadoras, R$ 75.130,37
4 acertos
1.720 apostas ganhadoras, R$ 1.512,01
Detalhamento
CACHOEIRA DO SUL/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
O concurso 6886 da Quina sorteou o prêmio avaliado em R$ 6.715.493,56. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 7.800.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
20 - 33 - 69 - 09 - 63.
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
41 apostas ganhadoras, R$ 10.574,65
3 acertos
3.560 apostas ganhadoras, R$ 115,98
2 acertos
91.857 apostas ganhadoras, R$ 4,49
Lotofácil
O concurso 3546 da Lotofácil sorteou o prêmio avaliado em R$ 1.800.000,00. Cinco apostas dividiram o maior valor do sorteio. Veja os números:
07 - 24 - 23 - 08 - 05 - 25 - 11 - 19 - 20 - 02 - 13 - 22 - 18 - 03 - 12.
Premiação
15 acertos
5 apostas ganhadoras, R$ 222.699,54
14 acertos
513 apostas ganhadoras, R$ 650,16
13 acertos
12455 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
125571 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
578271 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento
VILA VELHA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SANTA RITA DO SAPUCAI/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
JABOTICABAL/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
TAUBATE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Dia de Sorte
O concurso 1144 da Dia de Sorte sorteou o prêmio estimado de R$ 150.000,00. Não houve apostas vencedoras e o valor acumulou em R$ 380.000,00 para o próximo sorteio. Veja os números:
13 - 24 - 03 - 11 - 23 - 26 - 05.
Mês da Sorte: 03 - MARÇO.
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 2.784,67
5 acertos
1.026 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
14.006 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte - Março
45.817 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar
A Mega-Sena premia quem acertar os 6 números sorteados entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números.
Para participar, basta escolher de 6 a 20 dezenas por aposta. É possível facilitar a escolha usando a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
A aposta mínima custa R$ 6,00. Os sorteios ocorrem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h.
Bolão
Para quem deseja apostar em grupo, o Bolão da Mega-Sena é uma opção prática e com mais chances de acerto. É possível participar preenchendo o campo específico no volante ou solicitando a participação ao atendente da lotérica.
O preço mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00. Um bolão pode ter de 2 a 100 cotas e incluir até 10 apostas com a mesma quantidade de números.
As cotas podem ser compradas em lotéricas ou no portal Loterias Online CAIXA, com tarifa de serviço de até 35%. Para sorteios no mesmo dia, as vendas de bolões digitais encerram às 19h30.