shutterstock Carteira de trabalho: confira as oportunidades desta semana

O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou, nesta quarta-feira (26) 2.645 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no estado, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Nesta semana, são oferecidas 1.269 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.376 vagas: 189 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.187 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



Por região



A Região Metropolitana oferece vagas com salários que variam de um a três mínimos (R$ 1.518 a R$ 4.554), como a de cozinheiro geral, que exige experiência anterior e o Ensino Fundamental completo.



Na mesma região, sem necessidade de experiência, há oportunidades para atendente de lanchonete, eletricista, ajudante de carga e descarga.

Para pessoas com deficiência (PcD), são 223 vagas em diferentes funções.



Para quem busca trabalho na região do Médio Paraíba, estão disponíveis 82 oportunidades de emprego, com salário médio de R$ 3.030.



As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, e algumas chegam à remuneração de R$ 4.554, como as de encanador, maçariqueiro e farmacêutico.



Já na região Serrana foram captadas 281 vagas, com salários de um a dois mínimos, para as funções de atendente de farmácia, auxiliar administrativo e camareira de hotel, entre outros.



Por setor e escolaridade



Conforme informações do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas captadas (57%) é do setor de Serviços, e do Comércio (43%).



Por nível de escolaridade, 32,6% pedem o Ensino Médio completo e 39,2% o Ensino Fundamental completo.



A maioria das vagas (80,1%) exige experiência.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site do governo do estado do Rio de Janeiro.

Estágio e jovem aprendiz

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz.



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 189 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar o site da fundação.



Já o CIEE oferece 1.187 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas no site do CIEE.



