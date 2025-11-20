Em parceria com a Mega Leilões, o Santander Brasil realizará na próxima segunda-feira (24) às 10h, um feirão com mais 259 imóveis. O evento, conduzido pelo leiloeiro Fernando Cerello, será transmitido pelo site da Mega Leilões.Estarão disponíveis para arremate apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais em vários estados do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com lances iniciais entre R$31 mil a R$1,8 milhão.Para a maioria dos imóveis residenciais, o pagamento pode ser realizado à vista ou por meio de financiamento, com entrada mínima de 20%. Em unidades desocupadas, é possível utilizar o FGTS, reduzindo o sinal para a partir de 10%. O valor restante pode ser financiado em até 420 meses.Entre os imóveis listados, serão oferecidos:
- São Paulo (SP): casa no Tremembé (lance inicial de R$ 1,1 milhão) e apartamento de 169 m² na Vila Gomes Cardim (R$ 881 mil).
- Praia Grande (SP): cobertura duplex de 263 m² com duas vagas (R$ 956 mil).
- Goiânia (GO): apartamento de 107 m² no Setor Bueno (R$ 485 mil).
- Cuiabá (MT): casa no Jardim Itália (R$ 742 mil).
- Maringá (PR): casa no Jardim São Conrado (R$ 1,4 milhão).
- Recife (PE): apartamento de 143 m² no Boa Viagem (R$ 668 mil).
- Jaboatão dos Guararapes (PE): apartamento de 301 m² com três vagas no Bairro Piedade (R$ 1,1 milhão).