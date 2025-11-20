FreePik Financiamento de imóveis

Em parceria com a Mega Leilões, o Santander Brasil realizará na próxima segunda-feira (24) às 10h, um feirão com mais 259 imóveis. O evento, conduzido pelo leiloeiro Fernando Cerello, será transmitido pelo site da Mega Leilões.

Estarão disponíveis para arremateem vários estados do país, incluindo, com lances iniciais entre

Para a maioria dos imóveis residenciais, o pagamento pode ser realizado à vista ou por meio de financiamento, comEm unidades desocupadas, é possível utilizar o, reduzindo o sinal para. O valor restante pode ser financiado em até

Entre os imóveis listados, serão oferecidos:

- São Paulo (SP): casa no Tremembé (lance inicial de R$ 1,1 milhão) e apartamento de 169 m² na Vila Gomes Cardim (R$ 881 mil).

- Praia Grande (SP): cobertura duplex de 263 m² com duas vagas (R$ 956 mil).

- Goiânia (GO): apartamento de 107 m² no Setor Bueno (R$ 485 mil).

- Cuiabá (MT): casa no Jardim Itália (R$ 742 mil).

- Maringá (PR): casa no Jardim São Conrado (R$ 1,4 milhão).

- Recife (PE): apartamento de 143 m² no Boa Viagem (R$ 668 mil).

- Jaboatão dos Guararapes (PE): apartamento de 301 m² com três vagas no Bairro Piedade (R$ 1,1 milhão).