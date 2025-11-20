Divulgação Brasileiros podem participar de famosa loteria americana por meio da Thelotter

A emoção imprevisível dos jogos de loteria está em destaque mais uma vez neste ano! O jackpot do Powerball continua crescendo depois que nenhum bilhete acertou os seis números sorteados na noite de quarta-feira (19). As dezenas sorteadas foram: 10, 31, 49, 51, 68 e 19.

Com isso, neste sábado (22), a famosa loteria americana Powerball vai sortear um prêmio extraordinário de US$629 milhões, o equivalente a mais de R$ 3,3 bilhões.

Graças a TheLotter, o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line líder do mundo, todos os brasileiros podem jogar on-line na Powerball, sem sair do país!

Qual é a melhor parte de jogar Powerball on-line na TheLotter?

Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham! Há pouco tempo atrás, um jogador uruguaio chamado Jorge ganhou um prêmio de US$ 1 milhão com um prêmio secundário jogando na loteria Powerball usando o serviço.

Em seus 23 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 130 milhões de dólares pagos para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Como jogar na Powerball on-line através da TheLotter

Para entrar na folia, basta acessar a página da Powerball na TheLotter, escolher os cinco números principais e um número adicional, criar uma conta e confirmar sua participação. Uma vez confirmada a sua reserva, a filial local da TheLotter nos Estados Unidos procederá à aquisição do bilhete oficial da Powerball em seu nome, enviando-lhe uma cópia digitalizada diretamente para a sua conta pessoal.

Ao jogar on-line com a TheLotter, você tem uma variedade de métodos de pagamento para escolher, incluindo Pix.

O que acontecerá se você ganhar

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se você ganhou prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Pode sonhar alto!

Dê uma chance para a sorte e compre agora mesmo os bilhetes oficiais da loteria Powerball para o próximo sorteio, neste sábado, dia 22 de novembro, na esperança de ganhar mais de R$ 3,3 bilhões.

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/



