Reprodução/Canal Gov Lula cita negociação com Trump após recuo nas tarifas dos EUA

No Salão do Automóvel, em São Paulo, nesta quinta-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar feliz pela retirada das tarifas extras impostas pelos Estados Unidos.

“Hoje eu tô feliz porque o presidente Trump já começou a remover algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros”, comentou Lula sobre o recuo anunciado hoje.

Durante o discurso, Lula comentou o impacto inicial da decisão estadunidense de elevar tarifas para vários países e afirmou que, naquele momento, “todo mundo entra em crise, todo mundo fica nervoso”.

O presidente disse que costuma aguardar antes de agir sob pressão. “Eu não costumo tomar decisão quando eu tô com 39º de febre. Eu espero a febre baixar”, comparou.

LEIA TAMBÉM: Trump remove tarifas de 40% de alguns produtos do Brasil

Lula ainda afirmou que mudanças desse tipo dependem de confiança entre os países. “Essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga calcar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita”.





*Reportagem em atualização.