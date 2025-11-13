Reprodução: reddit Vaso contendo milhares de moedas de 25 centavos de dólar

A Casa da Moeda norte-americana imprimiu, na Filadélfia, seu último centavo, a moeda de um centavo continuará circulando legalmente, com algumas versões mais valiosas que outras. A moeda permaneceu em circulação por 232 anos.

Com bilhões de centavos ainda em circulação, consumidores e colecionadores passam agora a refletir sobre o futuro da moeda, seu valor, sua disponibilidade e as possíveis implicações tanto para as transações do dia a dia quanto para o mercado de colecionáveis.

A Casa da Moeda dos EUA informou que o custo de produção de um centavo aumentou de 1,42 para 3,69 centavos na última década, ultrapassando o próprio valor nominal da moeda. Em resposta a esse aumento de custos, o presidente Donald Trump ordenou, no início deste ano, que a Casa da Moeda interrompesse oficialmente a fabricação de centavos.

Em uma publicação feita em uma rede social em fevereiro, Donald Trump comentou sobre os altos custos de produção do centavo americano, afirmando: “Por muito tempo, os Estados Unidos cunharam centavos que literalmente nos custaram mais de 2 centavos. Isso é um grande desperdício!”. O Tesouro dos Estados Unidos projeta uma economia de US $56 milhões anualmente em custos materiais com o fim da produção.

A diretora interina da Casa da Moeda dos EUA, Kristie McNally, afirmou em um comunicado à imprensa que a instituição celebra 232 anos de fabricação de centavos. Ela destacou que, embora a produção tenha terminado, o legado da moeda permanece, e seu significado na história americana continuará à medida que seu uso no comércio evolui.

O tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, comentou em um post no X que participou da última cunhagem de centavos, simbolizando o fim da produção da moeda e o retorno do bom senso. Segundo ele, os Estados Unidos perdem milhões a cada ano produzindo centavos enquanto sua demanda diminui, e o governo do presidente está empenhado em promover uma reforma governamental eficaz.

Para os colecionadores

As últimas moedas não entrarão em circulação geral, ao invés disso, elas serão leiloadas para comemorar o fim da produção. Os modelos mais raros, como o de Lincoln VDN de 1901-S, podem atrair o interesse de entusiastas e colecionadores por conter questões históricas. A valorização possibilita a venda por milhares de dólares em leilões, dependendo da condição e procedência

Moedas de um centavo cunhadas em determinados anos ou com erros de fabricação, como golpes duplos, matrizes descentralizadas e falhas de impressão, também costumam ser altamente valorizadas por colecionadores. Para uma avaliação precisa, é necessário que as moedas sejam autenticadas e classificadas por serviços reconhecidos nacionalmente.

Mesmo após o término da produção, com o leilão de moedas comemorativas, os colecionadores terão a oportunidade de adquirir um pedaço da história monetária americana e preservar a memória de uma das moedas mais tradicionais do país.



