Reprodução/ Freepik Leilão de imóveis

A Caixa Econômica Federal está promovendo um leilão com mais de 500 imóveis em diversas regiões do país, incluindo casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais.

Os lances acontecem às 10h dos dias 25 de novembro e 1° de dezembro. Os descontos podem atingir 65% do valor inicial de avaliação.

Entre as opções, há mais de 300 apartamentos, mais de 100 casas, além de imóveis comerciais e terrenos localizados em diversos estados do país.

Os imóveis estão sendo leiloados pelo site Globo Leilões. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, mediante cadastro na plataforma e envio da documentação prevista no edital.





Em alguns casos, os compradores interessados podem utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e financiamento para aquisição dos imóveis disponíveis.

Entretanto, é recomendado que os interessados verifiquem as condições de pagamento específicas de cada lote antes de participar do leilão.

Entre os destaques dos lotes, está um terreno de 360 metros quadrados no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O valor do lance inicial é de R$ 2,2 milhões.

Para participar, basta fazer o cadastro no site do leilão e enviar os documentos exigidos no edital da Caixa.