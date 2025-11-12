Bruno Peres/Agência Brasil Ministra Ester Dweck

O Governo Federal divulga, a partir das 16h, desta quarta-feira (12), as notas das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU). Com a divulgação do desempenho, os candidatos saberão se estão aptos para realizar a etapa discursiva, prevista para dezembro.

Os gabaritos definitivos, as respostas dos recursos e espelho do cartão-resposta estarão disponíveis na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame, na Área do Candidato. Para ter acesso ao endereço é necessário fazer o login no gov.br.

A convocação para a fase de envio de titulação (especialização, mestrado e doutorado) também será divulgada nesta quarta. Além disso, os inscritos para concorrer pelo sistema de cotas serão chamados para etapa de heteroidentificação, prevista entre os dias 8 e 17 de dezembro.

Etapa discursiva do "Enem dos Concursos"

Segundo o edital do "Enem dos Concurso", a segunda etapa do certame, composta por uma prova discursiva, está marcada para 7 de dezembro. Somente os aprovados na prova objetiva poderão realizar essa segunda fase.

Os inscritos para vagas de. A prova terá duração de três horas. Já os participantes de, cuja duração será de duas horas.

Conforme o cronograma do, o resultado preliminar da avaliação de títulos está previsto para 2 de janeiro de 2026. Já a divulgação da nota preliminar da prova discursiva é no dia 6 do mesmo mês. A divulgação da primeira lista de classificação, conforme o edital, deve sair até o final de janeiro.



