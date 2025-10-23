Facebook/ damiral.imran.3 Colecionador vende cartas Pokémon

Um colecionador da Malásia está chamando atenção da comunidade de cartas Pokémon ao anunciar parte de seu acervo por 1,87 milhão de ringgit, o equivalente a R$ 523 mil. O proprietário, identificado como Damiral Imran, publicou o anúncio nas redes sociais descrevendo sua coleção como “história, raridade e legado em um só cofre” . As informações são da South China Morning Post.



Segundo dados do Shiny, plataforma global de avaliação de cartas, o valor total do estoque de Damiral chega a cerca de 2 milhões de ringgit, aproximadamente “R$ 560 mil”. O colecionador revelou ainda que já recebeu ofertas de até 1,68 milhão de ringgit ( R$ 470 mil) e está oferecendo uma comissão de 50 mil ringgit ( R$ 14 mil) para quem conseguir ajudá-lo a fechar a venda.

Como incentivo extra, ele prometeu presentear o comprador com uma carta da franquia One Piece, inspirada no popular anime e mangá japonês, avaliada em mais de 50 mil ringgit ( R$ 14 mil). Questionado por um internauta sobre quanto investiu em sua coleção, Damiral respondeu que gastou aproximadamente 1,62 milhão de ringgit ( R$ 450 mil).

Nas fotos publicadas, é possível ver fileiras de cartas Pokémon autenticadas e avaliadas pela Professional Sports Authenticator (PSA) , organização dos Estados Unidos especializada em certificação de colecionáveis. Cada carta está protegida em estojos plásticos, e ao fundo aparecem caixas com edições limitadas e raras, ocupando um cômodo inteiro dedicado à coleção.

Lançadas no Japão em 1996, as cartas Pokémon se tornaram um fenômeno global de colecionismo. Algumas edições raras alcançam valores de seis dígitos em leilões internacionais. A febre ganhou força novamente na última década, impulsionada por influenciadores e celebridades que exibem suas coleções nas redes sociais, especialmente durante o isolamento da pandemia.

Entre as vendas mais notórias, está uma carta Charizard holográfica de primeira edição, vendida neste ano por mais de US$ 100 mil ( R$ 592 mil). Já o recorde absoluto pertence ao Pikachu Illustrator, de 1998, adquirido pelo youtuber e boxeador Logan Paul em 2022 por US$ 5,27 milhões ( R$ 31 milhões).





Na Malásia, o mercado de cartas vem crescendo rapidamente. Grupos de colecionadores organizam encontros e sessões de avaliação, enquanto novas lojas de autenticação e classificação surgem em cidades como Kuala Lumpur e Penang.

Nas redes sociais, a coleção de Damiral foi elogiada por outros fãs, que a chamaram de “nível de rei” . Um internauta comentou que investir em cartas assim “é como aplicar dinheiro, mas cuidado para não acabar falido” . Outro resumiu: “essas cartas raras valem tanto hoje que é como comprar ouro” .