Um e-mail de um gerente a um funcionário sobre uma suposta “regra dos 5 minutos” para quem trabalha de casa viralizou nas redes sociais e causou indignação entre trabalhadores. A política em questão exige que empregados avisem a equipe sempre que se afastarem do computador, até mesmo para ir ao banheiro, e que o período não ultrapasse cinco minutos.

A mensagem foi compartilhada pela plataforma norte-americana OnRecord Networks, que recebe relatos e avaliações anônimas de profissionais sobre empresas e colegas de trabalho. No e-mail, o chefe repreende um funcionário, que atua em home office, por ter demorado a responder uma conversa em grupo.

“Temos a regra dos 5 minutos. Só queria confirmar se está tudo bem e lembrá-lo da nossa política” , escreveu o gerente.

Controle dos funcionários

Segundo a publicação, a política da empresa para quem trabalha no regime remoto prevê a solicitação para qualquer motivo em que precise ficar fora do computador.

E-mail informa regras da empresa sobre se afastar do computador por no máximo 5 minutos

“Se precisar se ausentar da mesa por qualquer motivo, inclusive para usar o banheiro, avise a equipe. Isso ajuda a manter o alinhamento e evita que algo seja perdido. Obrigado pela cooperação" , diz um trecho do e-mail enviado por um gerente.

A publicação gerou forte reação nas redes. No TikTok, o vídeo com o e-mail teve mais de 218 mil visualizações e 1,8 mil comentários. Usuários classificaram a norma como “insana”, “inadequada” e “absurda”.

Repercussão

Alguns internautas chegaram a sugerir que o funcionário respondesse de forma sarcástica, informando cada detalhe de suas idas ao banheiro.

Para a especialista em ambiente de trabalho Roxanne Calder, em entrevista ao portal News.com.au, disse que a “regra dos 5 minutos” revela falta de confiança e insegurança na gestão.

Segundo Calder, essa política não parece adequada. “Monitorar cada momento mostra ausência de confiança e incapacidade de gerir por resultados. Quando líderes confundem produtividade com respostas imediatas, deixam de liderar e passam a fazer vigilância", pontua.

Ainda que cargos críticos exijam respostas rápidas, políticas rígidas como essa podem gerar estresse, desmotivação e perda de engajamento. “No longo prazo, esse tipo de controle mina a iniciativa e a lealdade — as bases de uma equipe remota bem-sucedida”, destacou a especialista.