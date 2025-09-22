FreePik CNU 2025 acontece em duas datas

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 divulga nesta segunda-feira (22) os locais de prova dos candidatos. A liberação será feita às 18h, junto da liberação do cartão de confirmação.

O documento consta ainda com o horário e a sala que o candidato deve realizar o exame. A prova objetiva, aplicada a todos os inscritos, está marcada para o dia 5 de outubro, enquanto a discursiva, para os aprovados na primeira etapa, vai ocorrer em 7 de dezembro.

Como acessar o local de prova

Para obter o cartão de confirmação da inscrição, em que consta o local de prova, o candidato deve acessar a página do CNU 2025 a partir das 18h desta segunda (22). Basta fazer login com os mesmos dados da conta gov.br feitos durante a inscrição e acessar a Área do Candidato, disponível neste link.

O cartão de confirmação não é obrigatório para a prova, mas é recomendado que os candidatos o levem para facilitar a localização. O horário da prova objetiva está previsto para às 13h (horário de Brasília).

Concurso Nacional Unificado 2025

O CNU 2025 conta com oito editais, divididos em blocos temáticos de acordo com as especializações. Os salários iniciais variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.





O concurso vai preencher 3.352 vagas em 35 órgãos federais, com provas aplicadas em 228 cidades distribuídas pelas cinco regiões do país. Veja o cronograma oficial das próximas etapas: