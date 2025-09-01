Bret Hartman/TED Elon Musk segue como o homem mais rico do mundo

A Forbes divulgou nesta segunda-feira (1°) a lista atualizada das 10 pessoas mais ricas do mundo em 2025, com base em patrimônio líquido e mudanças recentes. O setor de tecnologia domina o ranking, com oito bilionários entre os dez primeiros.

Elon Musk lidera a lista com patrimônio estimado em US$ 401 bilhões (R$ 2,2 trilhões). CEO da Tesla e SpaceX, presidente da X e fundador da xAI, Musk teve perda de US$ 5,5 bilhões no último mês devido à queda de 3% nas ações da Tesla, mas mantém liderança consolidada.

A SpaceX, avaliada em US$ 350 bilhões após recompra de ações, continua sendo um pilar de sua fortuna.

Larry Ellison ocupa a segunda posição com US$ 256,3 bilhões (R$ 1,41 trilhão). Fundador e executivo da Oracle, perdeu US$ 28,7 bilhões no último mês. A diferença para Musk aumentou de US$ 101,6 bilhões em agosto para US$ 144,7 bilhões em setembro.

Ellison participou do Projeto Stargate, parceria com Oracle, OpenAI, Softbank e MGX, que previa investimentos em inteligência artificial.

Mark Zuckerberg, da Meta Platforms, está em terceiro lugar com US$ 216 bilhões (R$ 1,23 trilhão). Proprietário de cerca de 13% da Meta, Zuckerberg subiu para a segunda posição em março, mas caiu para a terceira em setembro. Em 2025, doou US$ 750 milhões em ações para a Iniciativa Chan Zuckerberg.

Jeff Bezos, da Amazon, aparece em quarto lugar com US$ 215 bilhões (R$ 1,22 trilhão). Perdeu US$ 23 bilhões em fevereiro devido à queda de 11% nas ações da Amazon. Bezos também investe na Blue Origin, empresa de exploração espacial.

Bernard Arnault, CEO da LVMH, está em quinto com US$ 178 bilhões (R$ 1,01 trilhão). A desvalorização das ações da LVMH fez sua posição cair para a pior desde 2017. O grupo reúne marcas como Louis Vuitton e Dior, e Arnault segue como o europeu mais rico.





Jensen Huang, da Nvidia, ocupa a sexta posição com US$ 154,7 bilhões (R$ 853 bilhões). Ele subiu da décima posição em julho para sexta em agosto, impulsionado pela valorização de 171% das ações da Nvidia em 2024. Huang é CEO e cofundador da empresa, líder em chips para inteligência artificial.

Larry Page, cofundador do Google (Alphabet), está em sétimo lugar com US$ 145,9 bilhões (R$ 799 bilhões). Sergey Brin, também cofundador do Google, ocupa a oitava posição com US$ 136 bilhões (R$ 749 bilhões). Ambos mantêm participação acionária e influência na empresa, beneficiando-se do crescimento do setor de tecnologia.

Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, figura em nono lugar com US$ 141,7 bilhões (R$ 779 bilhões). Perdeu US$ 2,2 bilhões recentemente e anunciou aposentadoria como CEO da empresa no final de 2025.

Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, completa o top 10 com US$ 124 bilhões (R$ 682 bilhões). Além de investimentos em tecnologia, saúde e energias renováveis, Ballmer é proprietário do Los Angeles Clippers.

Mulher mais rica do mundo e atualização em tempo real

Reprodução/CBS News Alice Walton é a mulher mais rica do mundo





O patrimônio combinado dos dez mais ricos cresceu 1% em agosto, totalizando US$ 2,13 trilhões, refletindo a volatilidade do mercado de tecnologia e das ações. A Forbes atualiza o ranking em tempo real, e flutuações diárias podem alterar posições.

Entre os destaques, Elon Musk mantém liderança mesmo com perdas recentes; Jensen Huang entra no top 10 devido ao sucesso da Nvidia em IA; Bernard Arnault cai para quinta posição por desvalorização de ações da LVMH; e Mark Zuckerberg e Jeff Bezos alternam posições no ranking devido à valorização da Meta em relação à Amazon.

Alice Walton, herdeira do Walmart, é a mulher mais rica do mundo, com patrimônio de US$ 107 bilhões, ocupando a 16ª posição geral.