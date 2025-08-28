Reprodução Eduardo Saverin, cofundador do Facebook

A revista Forbes publicou nesta quinta-feira (28) sua tradicional lista anual de bilionários brasileiros. Pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar é ocupado por Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões, que configura crescimento de 45,5% em relação ao ano anterior.

Nascido em São Paulo em 1982, Saverin vive atualmente em Singapura. Sua participação minoritária na Meta e os investimentos em fundos de venture capital ajudaram a ampliar o patrimônio, impulsionado pela valorização de empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial.

Na segunda posição aparece Vicky Sarfati Safra, herdeira do banco Safra, com R$ 120,5 bilhões. Ela é também a mulher mais rica do país, à frente de nomes tradicionais como Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital e AB Inbev, que ocupa o terceiro lugar com R$ 88 bilhões.

Os dez mais ricos de 2025



1- Eduardo Saverin (Facebook/Meta) - R$ 227 bilhões (+45,5%)



2- Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra) - R$ 120,5 bilhões (+9,4%)



3- Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) - R$ 88 bilhões



4- André Esteves (BTG Pactual) - R$ 51 bilhões (+56%)



5- Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - R$ 40,2 bilhões (+4,5%)



6- Carlos Alberto Sicupira (AB Inbev/3G Capital) - R$ 39,1 bilhões (-20,8%)



7- Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - R$ 38 bilhões (+5,1%)



8- Miguel Krigsner (O Boticário) - R$ 34,2 bilhões (+19,2%)



9- Alexandre Behring (3G Capital) - R$ 31 bilhões (-11,1%)



10- Jorge Moll Filho (Rede D’Or) - R$ 30,4 bilhões (+119,1%)



Ao todo, a lista de 2025 reúne 300 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. Do total, 240 homens somam R$ 1,68 trilhão, enquanto as 60 mulheres acumulam R$ 343,7 bilhões.

Mais da metade dos bilionários (56,3%) aumentou a fortuna em 2024, 20,6% registraram queda e apenas um manteve o mesmo patrimônio. O levantamento ainda inclui 31 novos nomes, que passaram a integrar o grupo neste ano.