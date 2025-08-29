Reprodução/redes sociais Amelie Voigt Trejes, de 20 anos, é a segunda bilionária mais jovem do mundo

A Forbes, a revista de negócios e economia mais conceituada do mundo, publicou nesta quinta-feira (28) uma lista com os 300 bilionários brasileiros e, dentre eles, apenas 27 têm menos de 30 anos. No recorte dos 10 classificados como jovens bilionários mais ricos, os sete maiores têm ligação com a multinacional WEG, uma empresa especializada em motores elétricos.

A empresa foi fundada por um eletricista, um administrador e um mecânico em 1961. Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, a batizaram de WEG em alusão às iniciais de seus nomes. Os sete jovens bilionários ligados à multinacional são herdeiros diretos das ações.

Terceira maior empresa do país

Fábrica da WEG, fabricante de motores





Em janeiro deste ano, a WEG ultrapassou a Vale e se consolidou como a terceira maior empresa de capital aberto em valor de mercado do país, segundo a Bolsa de Valores do Brasil. A multinacional que fabrica e vende equipamentos elétricos e industriais alcançou um valor de mercado de R$ 223,4 bilhões.

O dinheiro da empresa é graças à diversificação das operações e dos mercados, segundo a revista InfoMoney. Aproximadamente 60% da receita da empresa é gerada por vendas ao exterior, o que garante uma exposição positiva ao dólar. Como seus custos de produção são em reais e a maior parte das receitas está em moeda estrangeira, a companhia se beneficia das variações cambiais para ampliar suas margens.

Entre os 10 maiores jovens bilionários do Brasil, sete são herdeiros diretos dos donos e fundadores da WEG. Os quatro jovens mais ricos, por exemplo, ostentam o sobrenome Voigt e herdaram ações da empresa.

Ranking dos 10 bilionários brasileiros com menos de 30 anos em 2025

Para elaborar o ranking de bilionários, a Forbes analisou os preços das ações listadas em bolsa, com base na cotação de fechamento de 30 de junho de 2025. Os dados são oficiais e auditados, o que confere a confiança na análise. A revista ainda destaca que, como são consideradas apenas informações públicas, os patrimônios podem estar subestimados. Confira a lista:

1. Amelie Voigt Trejes

Patrimônio: R$ 3,4 bilhões

Idade: 20 anos

Posição no ranking geral: 121

Fonte de riqueza: WEG

Filha de Cladis Voigt Trejes, dividiu com os irmãos (Pedro e Felipe Voigt) parte das ações detidas pela mãe na WEG. Amelie é a segunda bilionária mais jovem do mundo.

2. Lívia Voigt

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Idade: 20 anos

Posição no ranking geral: 60

Fonte de riqueza: WEG

Herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

3. Felipe Voigt Trejes

Patrimônio: R$ 3,6 bilhões

Idade: 23 anos

Posição no ranking geral: 114

Fonte de riqueza: WEG

Filho de Cladis Voigt Trejes. Dividiu com os irmãos (Pedro e Amelie Voigt) parte das ações detidas pela mãe na WEG.

4. Pedro Voigt Trejes

Patrimônio: R$ 3,6 bilhões

Idade: 23 anos

Posição no ranking geral: 114

Fonte de riqueza: WEG

Irmão de Felipe e Amelie Voigt Trejes

5. Helena Marina da Silva Petry

Patrimônio: R$ 1,9 bilhões

Idade: 23 anos

Posição no ranking geral: 199

Fonte de riqueza: WEG

Filha de Marcia da Silva Petry, é herdeira direta do cofundador da WEG, Eggon João da Silva. Ela também se tornou titular de parte das ações da mãe na companhia.

6. Ana Flávia da Silva Petry

Patrimônio: R$ 1,9 bilhões

Idade: 26 anos

Posição no ranking geral: 199

Fonte de riqueza: WEG

Assim como sua irmã Helena Petry, também herdou parte das ações da mãe Marcia da Silva Petry.

7. Dora Voigt de Assis

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Idade: 27 anos

Posição no ranking geral: 60

Fonte de riqueza: WEG

Herdou parte das ações da WEG possuídas pela mãe, Valsi Voigt. É neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da gigante catarinense de motores.

8. Pedro Franceschi

Patrimônio: R$ 3,3 bilhões

Idade: 28 anos

Posição no ranking geral: 125

Fonte de riqueza: Brex

Fundador da fintech Brex, com sede em São Francisco (EUA), especializada em cartões de créditos corporativos. É o único do ranking que construiu sua fortuna fora da herança.

9. Izabela Henriques Feffer

Patrimônio: R$ 2,3 bi

Idade: 28 anos

Posição no ranking geral: 165

Fonte de riqueza: Grupo Suzano

Bisneta do fundador Leon Feffer (1902-1999), os dois filhos de Jorge Feffer receberam as ações do pai na Suzano Holding.

10. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Patrimônio: R$ 29,3 bilhões

Idade: 29 anos

Posição no ranking geral: 11

Fonte de riqueza: AB Inbev/3G Capital

Filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles, e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev.





Os três últimos do top 10 são os únicos sem relação com a WEG. Pedro Franceschi (8º) fundou uma fintech que, apenas em janeiro de 2022, captou US$ 300 milhões (R$ 1,6 bi) de investidores, lhe garantindo avaliação de mercado de US$ 12,3 bilhões (R$ 66,7 bi).

Izabela Feffer (9º), herdou ações do Grupo Suzano, multinacional no setor de papel, avaliada em R$ 67,2 bilhões, enquanto Max Van Hoegaerden assumiu participações na AB inBev, avaliada em R$ 112,3 bilhões.