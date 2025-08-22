Marcello Casal JrAgência Brasil Consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2025 pode ser feita pelo portal ou aplicativo da Receita Federal

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (22) a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física ( IRPF) 2025, que contempla 1.884.035 contribuintes.

O valor total dos créditos chega a R$ 2,9 bilhões, com pagamentos previstos para o dia 29 de agosto.

Desse montante, R$ 454,6 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles estão 13.515 idosos acima de 80 anos, 72.434 pessoas entre 60 e 79 anos, 7.821 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave e 22.841 cujo magistério é a principal fonte de renda.

Outros 312.915 contribuintes, que não se enquadram em prioridades legais, também terão preferência por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optado pelo recebimento via PIX.

As demais 1.454.509 restituições serão pagas a contribuintes não prioritários.

Como consultar a restituição

A verificação pode ser feita na página Meu Imposto de Renda, disponível no portal da Receita Federal, que oferece tanto consulta simplificada quanto completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC. Em caso de pendências, é possível retificar a declaração.

Também é possível consultar os valores pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones, que permite acesso direto às informações de liberação da restituição e situação cadastral do CPF.





Reagendamento em caso de erro

Os créditos são realizados apenas em contas de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados bancários ou problema na conta, o valor não é depositado.

Nesses casos, é possível reagendar o crédito junto ao Banco do Brasil pelo portal bb.com.br/irpf, pela Central de Relacionamento BB (4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades e 0800-729-0088 para deficientes auditivos).

O reagendamento pode ser feito em até um ano após a primeira tentativa de crédito, mediante o número do recibo da declaração e o valor da restituição.

Caso o valor não seja resgatado nesse prazo, é necessário solicitar novamente pelo e-CAC, na opção Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.