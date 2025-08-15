Reprodução/redes sociais Morre Jijukè, indígena que estampou a nota de mil cruzeiros

A líder indígena Jijukè, do povo Karajá, morreu na segunda-feira (11), aos 100 anos, na aldeia Hãwalo, em Santa Isabel do Morro (TO). A causa da morte não foi informada. Ela ganhou destaque nacional ao estampar, em 1990, o verso da nota de mil cruzeiros, a primeira cédula brasileira dedicada a homenagear povos indígenas.

A fotografia de Jijukè, ao lado de sua companheira Koixaru Karajá, foi feita pelo fotógrafo José Américo Peret. Com tiragem limitada a 5 milhões de exemplares, a cédula se tornou rara e muito valorizada entre colecionadores.

Reprodução Nota de cruzeiros





Nascida em 16 de janeiro de 1925, a indígena teve sua trajetória marcada pela preservação da cultura e tradição do seu povo.





“Jijukè agora se junta aos nossos ancestrais, mas sua imagem e legado seguem vivos na memória do Brasil e do nosso povo”, publicou a página Mídia Karajá no Instagram.

Segundo o Museu Nacional, os Karajá vivem às margens do rio Araguaia e ocupam territórios nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Eles se autodenominam Iny, que significa “nós mesmos”.