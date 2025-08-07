Casa Branca Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (06), na Casa Branca, que a Apple investirá US$ 600 bilhões (cerca de R$ 3,2 trilhões, segundo a cotação atual) no país ao longo dos próximos quatro anos.

Segundo ele, o investimento tem objetivo de nacionalizar a produção do iPhone vendido em território estadunidense.

A declaração foi feita ao lado do CEO da Apple, Tim Cook. O valor representa um acréscimo de US$ 100 bilhões (R$ 545 bilhões) em relação ao que a empresa havia divulgado no início do ano.

Segundo Trump, o acordo com a gigante da tecnologia inclui ainda a geração de 20 mil empregos diretos.





“ É um passo significativo em direção ao objetivo final de garantir que o iPhone vendido nos Estados Unidos seja fabricado no país ”, afirmou o presidente.