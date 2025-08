Unsplash/Visual Karsa McDonald's









O McDonald’s abriu 690 vagas de emprego, distribuídas em quatro estados brasilerios, para quem deseja ingressar no mercado de trabalho com carteira assinada e benefícios.

A rede de fast food é considerada uma das principais portas de entrada para o primeiro emprego.

A maioria das vagas abertas estão no estado de São Paulo, com 485 vagas, seguido do Rio de Janeiro, 106 vagas; Paraná, 61, e Minas Gerais, 46 vagas abertas.

As contratações são para os cargos de Atendente de Restaurante, Aprendiz e Embaixador da Experiência do Cliente, com vagas voltadas a pessoas com e sem deficiência.

Recrutamento



O processo seletivo será conduzido de forma on-line , e os interessados já podem enviar a candidatura pela internet no site da empresa.

Os interessados devem acessar o site oficial de recrutamento da rede para conferir as oportunidades e preencher o formulário de inscrição.

O processo é totalmente digital.





De acordo com a organização do processo seletivo, as posições disponíveis são ideais para quem busca o primeiro emprego formal, especialmente jovens em início de carreira.

Mas também estão abertas a pessoas com experiência anterior ou interesse em desenvolvimento profissional na área de atendimento e hospitalidade.



A empresa oferece benefícios como vale-transporte, plano de saúde e odontológico, alimentação no restaurante, seguro de vida, Wellhub (plataforma de bem-estar), programas de saúde e qualidade de vida, plano de carreira estruturado e programa de participação nos resultados (PPR)