Foto: Lula Marques/Agência Brasil Ministro Fernando Haddad

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad , anunciou nesta terça-feira (29), em coletiva à imprensa, que o Governo Federal está preparando um plano de contingência para reduzir os impactos das novas tarifas comerciais impostas pelo governo dos Estados Unidos e proteger os empregos que podem ser afetados.

A iniciativa surge em um momento de crescente preocupação entre empresários e trabalhadores brasileiros, diante das possíveis consequências econômicas das sobretaxas impostas por parceiros comerciais.

Segundo Haddad, o objetivo é assegurar que o país esteja preparado para responder com responsabilidade social e equilíbrio econômico.

"Estamos muito confiantes que preparamos um trabalho que vai permitir ao Brasil superar esse momento. O evento externo não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores, e ao mesmo tempo se manter permanentemente na mesa de negociação buscando racionalidade, buscando respeito mútuo" , afirmou.

A elaboração do plano ocorre paralelamente ao crescimento da apreensão no setor produtivo. Empresários temem ter que enxugar operações e cortar vagas, enquanto trabalhadores demonstram insegurança diante da possibilidade de demissões.

O governo não detalhou as medidas previstas até o momento, mas reforça que o foco está em apoiar as empresas atingidas e evitar uma escalada no desemprego.

Impactos do tarifaço sob o Brasil

O tarifaço anunciado pelo governo norte-americano tem potencial de afetar diretamente setores da economia brasileira com forte presença exportadora, como o agronegócio, siderurgia e produtos manufaturados.

Caso a taxa de 50% seja efetivada, a tendência é de aumento nos custos, queda na competitividade e possível redução de postos de trabalho em empresas impactadas pelas barreiras comerciais. O plano do governo visa justamente amortecer esses efeitos e evitar demissões em larga escala.





Em entrevista ao Portal iG, o especialista Diogo Catão, CEO da Dome Ventures, empresa especializada em Corporate Venture Building voltada para startups GovTech, avaliou que os impactos das novas tarifas devem ser analisados sob duas perspectivas principais: o emprego e os produtos exportados.

“Em relação ao emprego, o impacto afeta principalmente as indústrias, especialmente a parte operacional, a logística, o transporte e o armazenamento. Todos esses setores provavelmente sofrerão uma redução significativa no número de empregos, o que terá um impacto relevante na cadeia produtiva de exportação como um todo'', explica.

''Já em relação aos produtos, os mais afetados devem ser o aço, o alumínio, a carne bovina, a laranja e outros itens ligados à manufatura de média complexidade tecnológica. Esses são os produtos que, inicialmente, podem sofrer os maiores impactos e devem estar no centro das negociações nas relações exteriores com os Estados Unidos'', conclui.

Fabiano Nagamatsu, CEO da Osten Moove, ressalta que os efeitos econômicos também devem ser sentidos por grandes exportadoras brasileiras de tecnologia e bens industriais. “Setores como papel e celulose, maquinários, carne de aves e até mesmo a indústria aeronáutica, como a Embraer, podem ser seriamente afetados pela elevação dos custos logísticos e de envio aos EUA” , pontuou.

Já o advogado tributarista Ivson Coêlho avalia que o impacto no mercado de trabalho pode surgir em até dois trimestres, dependendo da intensidade da medida e da existência de estoques e contratos previamente firmados.

Para ele, “ainda pode haver suspensão de contratos (lay-off), desmobilização de terceirizados e demissões em massa. Se houver redução abrupta de pedidos, empresas com maior exposição ao mercado americano serão as primeiras a adotar medidas de contenção”.

Os especialistas ainda destacam que medidas como lay-off, redução de jornada e criação de programas de requalificação profissional podem ser articuladas com sindicatos para evitar demissões em larga escala. A expectativa é que, paralelamente, continue o esforço diplomático para reverter as taxações antes que causem efeitos profundos no mercado de trabalho brasileiro.