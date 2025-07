Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

Nesta segunda-feira (28), a Petrobras anunciou que os preços de venda da molécula de gás para as distribuidoras serão reduzidos em 14% a partir do dia 1º de agosto. A variação considera o valor cobrado no trimestre anterior.





O contratual firmado com as distribuidoras prevê os reajustes trimestrais, com base na oscilação do preço do petróleo tipo Brent e da taxa de câmbio.

No trimestre que começa agora em agosto, a referência da cotação do Brent caiu 11%, enquanto o real valorizou 3,2% em relação ao dólar.

"Importante destacar que as variações por distribuidora dependem dos produtos contratados com a Petrobras, e que considerando os mecanismos criados pela empresa, em 2024, dos prêmios por performance e de incentivo à demanda, é possível ampliar a redução no preço da molécula", destacou a estatal.





A Petrobras reforça, no entanto, que o preço final repassado ao consumidor não depende apenas do valor da molécula, pois também inclui custos de transporte, margens de revenda e tributos federais e estaduais.