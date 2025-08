Reprodução/ Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome Botijão de gás

O Governo Federal adiou o lançamento do programa Gás para Todos, que estava previsto para esta terça-feira (5).

O Portal iG entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia (MME) para entender o motivo do adiamento do evento. Em poucas palavras, foi apenas informado que a razão da necessidade seria "por motivo de agenda" .

Ainda não foi divulgada uma nova data para o lançamento oficial do programa Gás para Todos.

A iniciativa é uma reformulação do antigo Auxílio Gás e pretende garantir o fornecimento gratuito de botijões de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade social. A meta é beneficiar até 17 milhões de domicílios brasileiros até dezembro de 2027.

A nova política mantém o foco central do programa anterior: assegurar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda. No entanto, traz mudanças importantes no modelo de operação.





O pagamento do benefício, que hoje é depositado diretamente aos beneficiários junto com o Bolsa Família, passará a ser feito ao revendedor cadastrado, que ficará responsável também pela entrega do botijão nas residências contempladas.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, poderão receber o benefício famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706,50).

Domicílios com três ou mais integrantes terão direito a até seis botijões por ano, enquanto famílias compostas por apenas duas pessoas poderão receber até quatro unidades no mesmo período.

O novo programa continuará atrelado ao Cadastro Único para Programas Sociais ( CadÚnico), o que significa que só será contemplado quem estiver devidamente inscrito e com os dados atualizados no sistema.

A mudança na forma de pagamento tem como objetivo garantir que o recurso seja, de fato, utilizado para a compra de gás, além de ampliar o alcance do benefício e evitar fraudes. Atualmente, o valor médio de um botijão de 13 kg no país gira em torno de R$ 108.