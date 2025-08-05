Reprodução Gás para Todos deve ser anunciado hoje

O governo federal deve lançar nesta terça-feira (5) o programa Gás para Todos, substituto do Auxílio Gás, com a promessa de garantir o fornecimento gratuito de botijões de 13 kg para famílias em situação de vulnerabilidade. A meta é alcançar 17 milhões de lares até dezembro de 2027.

A nova iniciativa manterá o objetivo central do antigo programa: garantir o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda. O pagamento será feito diretamente ao revendedor, que será responsável pela entrega do botijão à casa dos beneficiários.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706,50) poderão receber até seis botijões por ano, no caso de domicílios com três ou mais integrantes. Famílias com apenas duas pessoas terão direito a quatro botijões por ano.

O benefício continuará vinculado ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). É necessário que a família esteja inscrita e com os dados atualizados para ser contemplada. Atualmente, o auxílio é depositado junto ao Bolsa Família, com valor equivalente à média do preço do botijão no país, cerca de R$ 108.

A principal mudança é operacional: em vez de o valor ser transferido ao beneficiário, como acontece hoje, o pagamento será feito diretamente ao revendedor cadastrado no programa. O modelo foi reformulado com o objetivo de garantir que o recurso seja usado exclusivamente para a compra do gás.

A expectativa do governo é que, com o novo formato, o benefício alcance mais pessoas e evite fraudes ou uso indevido do dinheiro. O cronograma de implementação ainda será detalhado após o lançamento oficial.