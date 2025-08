Divulgação Oportunidades são para atuar no Grupo Multilixo

O Grupo Multilixo, gigante da coleta de resíduos e reciclagens, anunciou nesta segunda-feira (04) a abertura de 50 vagas de trabalho em quatro cidades paulistas: Guarulhos, Taboão da Serra, Americana e a capital São Paulo.

Há ainda as oportunidades para outros municípios, que não foram divulgados. Segundo a companhia, as vagas de emprego vão desde áreas operacionais até as mais corporativas.

As posições abertas são para coletores, mecânicos, motoristas, analistas financeiros, técnicos de segurança e especialistas em manutenção.

Vagas por cidade

Em São Paulo, há 30 vagas para Coletor de Lixo, além de oportunidades para Analista Contábil Júnior, Analista FP&A Sênior e Analista de Compras Sênior.

Guarulhos conta com vagas para Torneiro Mecânico, Eletricista de Caminhão e Técnico de Segurança do Trabalho Júnior. Na cidade de Americana, há oportunidades para Técnico em Manutenção e Auxiliar Administrativo.

Em Taboão da Serra, a vaga disponível é para Auxiliar de Tráfego. Já em outras cidades, que não foram especificadas, há vagas para Borracheiros, Mecânicos Hidráulicos e Mecânicos Diesel.

Para concorrer à uma vaga, o candidato deve enviar o currículo para o RH do Grupo Multilixo através do e-mail rh@multilixo.com.br. No assunto do e-mail, é preciso informar a vaga para a qual deseja se candidatar.





Grupo Multilixo

A companhia atua há mais de 30 anos no mercado de reciclagem e transporte de resíduos para reaproveitamento e geração de energia limpa. O grupo Multilixo engloba marcas como Flacipel, Multi Bionergia e UTGR.

“Nosso propósito é claro: transformar resíduos em oportunidades. E isso começa dentro de casa, com o nosso time. Cada nova contratação é um passo que damos juntos rumo a um setor mais eficiente, mais humano e mais responsável com o meio ambiente” , afirma a empresa.