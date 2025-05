Divulgação/TCU TCU abre vagas em concurso para nível médio





O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu, nesta sexta-feira (23), concurso público para 60 vagas para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo, que exige nível médio de escolaridade. A publicação foi feita no Diário Oficial da União e prevê salário inicial de R$ 15.128,26.

Segundo o edital, são 40 vagas imediatas e 20 para cadastro reserva para lotação em Brasília (DF). Das imediatas, oito são reservadas para negros e quatro para pessoas com deficiência. As inscrições vão abrir no dia 30 de maio e poderão ser feitas até 17 de junho.

Remuneração e benefícios

Além do salário de cerca de R$ 15 mil, os aprovados no concurso contam com auxílios previstos para a vaga.

Estão previstos: auxílio alimentação, de R$ 1.784,42; auxílio transporte, de R$ 2.280,65; valor para exames periódicos, de R$ 141,59; assistência médica e odontológica, de R$ 807,00; auxílio pré-escolar, para quem tem filhos, no valor de R$ 1.083,92; e adicional de especialização e qualificação, para quem tem diplomas de graduação ou pós.

Inscrições

As inscrições para o concurso do TCU 2025 devem ser feitas no site da Cebraspe, banca realizadora do exame, pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/tcu_25_tefc

A taxa de inscrição custa R$ 70. O período de solicitação da isenção da taxa é de 30 de maio a 3 de junho, para pessoas inscritas no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Provas

O concurso terá uma prova objetiva e uma discursiva. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, vale 120 pontos e vai abranger os objetos de avaliação definidos no conteúdo programático do edital.





As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 03 de agosto no turno da manhã. A discursiva vai acontecer no mesmo dia, no turno da tarde.

A prova discursiva avaliará três aspectos: o domínio do conteúdo (conhecimento sobre o tema), a capacidade de expressão na escrita e o uso adequado das normas do português formal. O candidato deverá elaborar um texto dissertativo, de acordo com o comando da banca, prezando pela coerência e pela coesão.

Confira o edital do concurso clicando aqui.