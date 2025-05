Freepik Editais que devem abrir em junho ofertam milhares de vagas





Junho chega com diversas oportunidades para quem busca oportunidades em carreiras a partir de concursos públicos. Editais para vagas em órgãos federais, estaduais e municipais que vão abrir no mês abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Ao todo, são mais de 27 mil vagas em dez estados para níveis médio, técnico e superior. Entre os destaques, estão o concurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com salários de até R$ 9 mil, e o concurso para o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, que vai ofertar vagas de nível médio e superior.

De acordo com um artigo do site Gran Cursos, há previsões de oportunidades de concursos públicos para dez estados no mês de junho. Confira os destaques por região.

Sul

Divulgação/PCRS Polícia Civil do Rio Grande do Sul abre vagas para delegado





No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação estadual tem edital previsto com 6 mil vagas para professor, com remuneração de até R$ 4 mil. A Polícia Civil também tem edital confirmado para 30 vagas de delegado, com nível superior.

O Tribunal de Contas do RS vai ofertar vagas de nível médio e superior, com remuneração de até R$ 19 mil.

Sudeste

As oportunidades de junho estão no Rio de Janeiro, com destaque para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) que vai ofertar 115 vagas de diferentes níveis com salários de até R$ 4,5 mil. O TJ-RJ também abre oportunidades em diferentes especializações.

O Tribunal de Contas do Estado planeja edital de concurso público com 40 vagas de nível superior para a carreira de controle, enquanto o Ministério Público tem edital previsto com vagas para a carreira jurídica.

Centro-Oeste

Reprodução Há oportunidades para todas as regiões do Brasil





No Distrito Federal, as oportunidades são para o Conselho Regional de Medicina, a nível médio e superior, e para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, com vagas para nível superior.

Em Goiás, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes tem edital previsto com 63 vagas para nível superior. A remuneração varia entre R$ 14 mil e R$ 36 mil.

Nordeste

No Sergipe, a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe tem edital previsto com 50 vagas de nível superior para a carreira fiscal, com salário inicial de R$ 9,4 mil, podendo chegar até R$ R$ 27,8 mil, segundo a Gran Cursos.

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco terá 58 oportunidades, de nível superior, com remuneração de até R$ 33,9 mil no cargo de Procurador.

Na Paraíba, será aberto o concurso da Polícia Penal com cerca de mil vagas e salários de R$ 4.800.

Já no Piauí, a Polícia Civil tem edital previsto com 400 vagas de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 21 mil.

Norte

A Universidade Federal do Acre deve abrir edital com 29 vagas de níveis técnico e superior, com salários de até R$ 4 mil.





No Amapá, o Corpo de Bombeiro Militar tem edital previsto com 280 vagas para cargo de nível superior, e remuneração de até R$ 5 mil.

A Polícia Militar-AP também deve divulgar edital para concurso público. Estão previstas 400 vagas de nível superior.