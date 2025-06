Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Combustível teve redução nos preços em maio de 2025, assim como as passagens aéreas





O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, registrou alta de 0,26% em maio, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta terça-feira (10). Segundo o Infomoney , o dado ficou abaixo do esperado por economistas, que projetavam aumento de 0,33% no mês.

A variação é de 0,17 ponto percentual (p.p.) de queda em relação ao mês anterior, que teve alta de 0,43%. No acumulado do ano, o índice subiu 2,75%. Segundo o IBGE, o grupo Habitação apresentou a maior variação (1,19%) e maior impacto (0,18 p.p.) no índice de maio.

Queda em combustível e passagem aérea

O grupo Transportes ajudou a frear a alta do IPCA em maio, com queda de 0,37% e impacto de -0,08 p.p. no índice. O recuo foi puxado principalmente pela redução nos preços das passagens aéreas (-11,31%) e dos combustíveis (-0,72%).

Todos os tipos de combustíveis tiveram queda no mês: óleo diesel (-1,30%), etanol (-0,91%), gás veicular (-0,83%) e gasolina (-0,66%).

Além disso, houve uma desaceleração no grupo de Alimentação e bebidas, de 0,82% em abril para 0,17% em maio.

A alimentação no domicílio saiu de 0,83% para 0,02%, como resultado das quedas do tomate (-13,52%), do arroz (-4,00%), do ovo de galinha (-3,98%) e das frutas (-1,67%).

Apesar da desaceleração, alguns alimentos apresentaram alta. Destaques para a batata-inglesa (10,34%), a cebola (10,28%), o café moído (4,59%) e as carnes (0,97%).

Alta na conta de luz

Daniel Marenco / Agência O Globo Contas de luz ficaram mais caras em maio





Os dados de Habitação foram impulsionados pela alta de 3,62% em energia elétrica residencial, por causa da bandeira amarela nas contas de luz. No geral, a categoria Habitação acelerou de 0,14% em abril para 1,19% em maio.

Outro item de destaque para o aumento do IPCA de maio foi o de produtos farmacêuticos, com alta de 0,69% graças ao reajuste no preço dos medicamentos autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).

O plano de saúde também subiu 0,57%, mas o grupo total, de Saúde e cuidados pessoais, desacelerou de 1,18% em abril para 0,54% em maio.





Desaceleração no INPC

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que calcula a inflação para famílias de renda mais baixa e usado como referência para o salário mínimo, teve alta de 0,35% em maio. O valor é menor do que o registrado em abril, quando subiu 0,48%. No ano, o acumulado é de 2,85%.

Os produtos alimentícios desaceleraram de abril (0,76%) para maio (0,26%). A variação dos não alimentícios passou de 0,39% em abril para 0,38% em maio, aponta o IBGE.