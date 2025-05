Marcello Casal Jr/Agência Brasil As agências dos Correios estão aptas a atender beneficiários do INSS com descontos indevidos





Começa nesta sexta-feira (30) o atendimento presencial aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos. Ao todo, são 5.033 agências dos Correios habilitadas em todos os estados para suprir a demanda.

Em parceria com a Previdência Social, os Correios vão atender exclusivamente a demanda sobre a fraude nos benefícios, enquanto as agências do INSS seguem com os atendimentos rotineiros.

Serviço feito nos Correios

Aposentados e pensionistas podem a partir desta sexta consultar a existência de descontos, contestar os que não foram autorizados ou reconhecer alguma permissão.

Em segundo momento, os beneficiários prejudicados podem também consultar o resultado da contestação (após 15 dias do pedido), analisar e contestar documentação apresentada pela associação e imprimir o protocolo com orientações para o 135 e o Meu INSS.

Para ser atendido, não é necessário levar comprovantes ou extratos, apenas um documento de identificação oficial. "Estamos prontos para oferecer soluções que levem segurança, dignidade e acesso aos direitos fundamentais para todos, especialmente para aqueles que mais precisam”, afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

No geral, as agências dos Correios funcionam de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados das 8h às 12h. Encontre a agência mais próxima de você e confira o horário de funcionamento clicando aqui.

Outros canais

O início dos atendimentos presenciais não exclui o atendimento virtual. Os beneficiários do INSS seguem podendo consultar seus descontos e contestá-los através do aplicativo oficial "Meu INSS" e pela central de atendimento, no telefone 135.





Basta acessar o site ou app com seu CPF e senha, e clicar no serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”. O portal vai exibir o nome da entidade e as opções para que o aposentado ou pensionista possa informar se autorizou, de fato, o débito.

A ida a uma agência é opcional, criada para atender a demanda de quem tem dificuldade no atendimento remoto ou que prefere a consulta presencialmente. Segundo o governo, cerca de duas milhões de pessoas atendidas pelo INSS costumam optar pelo atendimento presencial.