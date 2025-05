Marcello Casal Jr/Agência Brasil Agências dos Correios farão atendimento exclusivo para a análise de descontos indevidos no INSS





A partir de 30 de maio, aposentados e pensionistas poderão procurar agências dos Correios para verificar se foram vítimas de descontos indevidos em seus benefícios. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (22) pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para quem optar pela verificação presencial, as agências dos Correios vão atuar exclusivamente para este serviço envolvendo os descontos indevidos em benefícios. As agências do INSS continuam funcionando para os demais serviços da previdência.

Horário de funcionamento dos Correios

As 4.730 agências dos Correios, espalhadas em todos os estados do Brasil, vão atender a esta demanda específica. Em geral, as agências funcionam de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h ou das 8h às 18h, para agências franqueadas, que atuam como uma extensão oficial dos Correios.

Aos sábados, algumas agências funcionam pelo período da manhã, das 8h às 12h. O horário específico da agência mais próxima de você pode ser conferido no site: https://www.correios.com.br/links-busca-agencia/buscaagencia

A lista das agências dos Correios com atendimento presencial estará disponível nos sites do órgão e do INSS, ou ainda pelo telefone 135. Quem procurar o serviço precisa levar documento de identidade.

Consulta pode ser feita no aplicativo ou por ligação

Segundo o governo, cerca de duas milhões de pessoas atendidas pelo INSS costumam optar pelo atendimento presencial. Porém, há outras formas de conferir se os seus benefícios foram descontados sem sua autorização.

A Previdência Social disponibiliza no aplicativo oficial " Meu INSS ", desde o último dia 14, uma maneira prática de conferir se houve desconto associativo.

Basta acessar o site ou app com seu CPF e senha, e clicar no serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”. O portal vai exibir o nome da entidade e, também, as opções para que o aposentado ou pensionista possa informar se autorizou, de fato, o débito.





A solicitação também pode ser feita pelo telefone 135, que conta com uma central de teleatendimento, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

"Embora saibamos da quantidade grande de pessoas que acessam o aplicativo ‘Meu INSS’, sabemos que existem os que preferem o atendimento presencial. É para essas pessoas que estamos abrindo mais um canal de atendimento, para que essas pessoas sejam atendidas" , disse em entrevista coletiva o ministro da Previdência, Wolney Queiroz.