Tay Rodrigues Consignado CLT poderá ser pedido direto nos apps dos bancos





A partir desta sexta-feira (25), trabalhadores que atuam no regime previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderão pedir o novo crédito consignado diretamente dos aplicativos dos bancos privados. Até então, o Crédito do Trabalhador estava disponível somente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital).

Os bancos começam a oferecer o novo consignado em seus canais próprios, ou seja, aplicativos, internet banking, caixas eletrônicos e agências. Até a última atualização, os contratos foram fechados com 32 bancos.

A expectativa é que esse número suba com a nova etapa. Outra novidade é a possibilidade da troca de dívida, no caso do trabalhador ter um Crédito Direto ao Consumidor (CDC) ou outro consignado com parcelas ainda a vencer.

A nova fase do programa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) acontece cerca de um mês após o lançamento do novo consignado, em 21 de março. Segundo o governo, já foram concedidos mais de R$ 8 bilhões nessa linha, para 1,5 milhão de pessoas em pouco mais de um mês de funcionamento.

Crédito do Trabalhador

Criado em 21 de março como uma nova modalidade de crédito consignado para trabalhadores da iniciativa privada com registro na CLT, o Crédito do Trabalhador já fechou 1.470.150 contratos, para 1.439.056 pessoas, segundo o governo federal. O número de contratos é maior porque cada trabalhador que possui mais de um vínculo de emprego pode fazer mais de um contrato.





Dados do MTE apontam que o valor médio de cada contrato é de R$ 5.502 e o prazo médio de pagamento é de 16 meses. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os cinco estados com mais contratações.

A maior parte dos contratos, 476.322 (32,4%), foram solicitados por pessoas que ganham de dois a quatro salários mínimos (de R$ 3.306 a R$ 6.072).