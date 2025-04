Agência Brasil O primeiro passo para conferir a situação do seu benefício é acessar o sistema Meu INSS









Se você foi surpreendido por descontos estranhos no benefício ou descobriu um empréstimo que nunca contratou, pode estar entre as vítimas da fraude no INSS revelada pela operação “Sem Desconto”. Antes de tudo, reúna provas: extratos, prints e comunicações do INSS que você não reconhece.

O esquema, que desviou R$ 6,3 bilhões, usou dados de segurados para liberar benefícios falsos e empréstimos irregulares. Se notar algo errado, denuncie imediatamente pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em uma agência da Previdência.

Também vale contatar o banco responsável para bloquear contratos suspeitos. Caso tenha prejuízo confirmado, é possível acionar a Justiça para reaver os valores. A seguir, explicamos em detalhes como se proteger e buscar seus direitos.

E como identificar se fui vítima?

O primeiro passo para conferir a situação do seu benefício é acessar o sistema Meu INSS, disponível em aplicativo para celulares e no site gov.br/meuinss. O login é feito com a conta Gov.br. Quem ainda não tem cadastro pode criar um utilizando o número do CPF.

Após o acesso, é possível consultar informações detalhadas sobre o benefício, como valores recebidos, descontos aplicados, contribuições feitas e vínculos empregatícios registrados.

Segundo o procurador de Manaus e advogado tributarista Dr. Ivson Coelho, “a primeira atitude é acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS). Nele, é possível verificar se há benefícios ativos em seu nome (como aposentadoria, pensão ou auxílio). Pode-se, ainda, consultar se existe algum pedido de benefício feito sem seu conhecimento ou se há empréstimos consignados contratados indevidamente vinculados ao seu CPF e benefício'', orientou, em entrevista ao iG.

Ele acrescenta: “também é importante conferir seu extrato de contribuições (CNIS). É importante analisar se há registros de vínculos empregatícios que você nunca teve, contribuições feitas por CNPJs desconhecidos e dados divergentes dos seus históricos reais de trabalho, observar movimentações bancárias. Se você recebe um benefício do INSS, fique atento ao seu extrato bancário: desconfie de descontos indevidos, especialmente de empréstimos consignados. Fique alerta se o pagamento do benefício for suspenso ou alterado de forma inesperada.”





Orientações em caso de suspeita

Correspondências do INSS referentes a serviços ou contratos que o beneficiário não reconhece também devem ser consideradas suspeitas.

Caso haja indícios de fraude, o segurado deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia, que pode ser feito presencialmente ou pela internet, dependendo do estado.

Além disso, como orienta Dr. Ivson, “caso encontre qualquer irregularidade, registre uma denúncia no site ou aplicativo Meu INSS, ou presencialmente em uma Agência da Previdência Social. Além disso, faça um boletim de ocorrência (B.O.). Se for o caso, entre com uma ação judicial para cancelar benefícios fraudulentos ou reaver valores descontados indevidamente.”

Também é possível denunciar diretamente ao INSS pela Central 135 ou pelo canal de denúncias no Meu INSS.

Outra medida recomendada é entrar em contato com a instituição financeira responsável por eventuais empréstimos e solicitar esclarecimentos ou o bloqueio imediato dos contratos irregulares.

Monitoramento contínuo

Além disso, o monitoramento constante da situação financeira pode ajudar na identificação de problemas. Ferramentas como o Registrato, do Banco Central, e serviços de proteção ao crédito como Serasa e SPC Brasil permitem verificar se há movimentações suspeitas vinculadas ao CPF. Nesses serviços, é possível identificar abertura de contas ou contratação de crédito sem autorização.

Em casos de fraude confirmada, o segurado pode recorrer à Defensoria Pública ou buscar um advogado para acionar judicialmente os responsáveis.

A promessa de ressarcimento anunciada pelo governo depende do andamento das investigações e da recuperação de bens dos envolvidos.

Sem previsão de pagamento

O Ministério da Justiça informou que os investigados pela operação possuem patrimônio que poderá ser revertido em indenizações. Até o momento, não há previsão para o início dos pagamentos, mas as orientações para identificação de golpes e a formalização de denúncias já estão em vigor.

O INSS recomenda que os segurados não compartilhem senhas ou dados pessoais com terceiros, ativem a autenticação em dois fatores no Gov.br e façam consultas regulares no aplicativo Meu INSS.