A Caixa Econômica Federal sorteou nesta segunda-feira (14) o concurso nº 3368 da Lotofácil, com prêmio de R$ 1.800.000,00.

O sorteio aconteceu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Confira o resultado:

As dezenas sorteadas foram: 05 - 04 - 13 - 14 - 21 - 22 - 07 - 23 - 19 - 09 - 01 - 16 - 10 - 02 - 25.

Premiação

15 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 524.783,62

14 acertos

331 apostas ganhadoras, R$ 1.424,71

13 acertos

10817 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

122233 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

615846 apostas ganhadoras, R$ 6,00













Super Sete



O sorteio 682 da Super Sete também foi sorteado nesta segunda. O prêmio no valor de R$ 1.300.000,00 acumulou; vejas os números:

Coluna 1 - 1; coluna 2 - 4; coluna 3 - 1; coluna 4 - 2; coluna 5 - 7; coluna 6 - 1; coluna 7 - 2.

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 14.214,30

5 acertos

50 apostas ganhadoras, R$ 812,24

4 acertos

813 apostas ganhadoras, R$ 49,95

3 acertos

6.753 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Lotomania

O prêmio 2759 da Lotomania sorteou o prêmio de R$ 1.127.141,18 e acumulou. Vejas os números:

98- 27- 64 - 94- 05 - 75 - 35 - 29 - 19 - 02 - 60 - 87 - 65 - 68 - 99 - 95 - 93 - 91 - 44 - 80.

Premiação

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 48.115,41

18 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 3.084,32

17 acertos

373 apostas ganhadoras, R$ 322,48

16 acertos

2360 apostas ganhadoras, R$ 50,96

15 acertos

10734 apostas ganhadoras, R$ 11,20

0 acertos

Não houve acertador

Quina



O sorteio 6706 da Quina também foi sorteado nesta segunda. O prêmio de R$ R$ 601.461,82 não teve ganhadores e acumulou; vejas os números:

66 - 65 - 41 - 71 - 40.

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

23 apostas ganhadoras, R$ 11.207,36

3 acertos

1.558 apostas ganhadoras, R$ 157,57

2 acertos

42.326 apostas ganhadoras, R$ 5,80

Lotofácil



A Lotofácil você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher> o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 7 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).

É permitida a realização de no máximo 10 jogos no recibo, em caso de bolões com 15, 16, 17, 18 ou 19 e no máximo 4 apostas por Bolão para bolões com 20 números. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.