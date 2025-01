FREDERIC J. BROWN A lista reflete a concentração de fortunas nos setores de tecnologia e bens de luxo





A revista Forbes divulgou nesta sexta-feira (3) a lista dos homens mais ricos do mundo em janeiro, destacando as principais fortunas globais e suas fontes de riqueza. Elon Musk lidera com uma fortuna que chega a quase meio trilhão de dólares.

A lista reflete a concentração de fortunas nos setores de tecnologia e bens de luxo, com destaque para empreendedores americanos, que ocupam nove das dez primeiras posições.

A idade dos bilionários varia de 40 a 94 anos, mostrando a longevidade de algumas fortunas e o impacto de novas tecnologias em ascensão econômica.





Confira a lista:

Elon Musk

Elon Musk, empresário de 53 anos residente em Austin, Texas, lidera o ranking com um patrimônio líquido de US$ 421,2 bilhões (R$ 2,61 trilhões). Musk é conhecido por sua atuação em empresas como Tesla, SpaceX, xAI e X.

Jeff Bezos

Em segundo lugar está Jeff Bezos, fundador da Amazon, com uma fortuna estimada em US$ 233,5 bilhões (R$ 1,45 trilhão). Bezos, que tem 60 anos e reside em Miami, Flórida, já liderou a lista em anos anteriores.

Larry Ellison

Cofundador da Oracle, ocupa a terceira posição com US$ 209,7 bilhões (R$ 1,30 trilhão). Aos 80 anos, Ellison vive em Woodside, Califórnia, e tem cidadania americana.

Mark Zuckerberg

Mark, de 40 anos, aparece na quarta colocação com um patrimônio líquido de US$ 202,5 bilhões (R$ 1,25 trilhão). Ele é o principal executivo da Meta, empresa que controla plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp.

Bernard Arnault

O presidente do grupo LVMH completa os cinco primeiros da lista com uma fortuna avaliada em US$ 168,8 bilhões (R$ 1,05 trilhão). Arnault, de 75 anos, vive em Paris e é o único não americano no top 10.

Larry Page

Entre as outras posições, Larry Page, cofundador do Google, ocupa o sexto lugar com US$ 156 bilhões (R$ 967,2 bilhões). Ele tem 51 anos e reside em Palo Alto, Califórnia.

Sergey Brin

Sergey Brin, também cofundador do Google, aparece logo atrás, no sétimo lugar, com um patrimônio de US$ 149 bilhões (R$ 922,8 bilhões). Brin tem a mesma idade de Page e vive em Los Altos, Califórnia.

Warren Buffett

Investidor de 94 anos e presidente da Berkshire Hathaway, Warren está na oitava posição com uma fortuna de US$ 141,7 bilhões (R$ 878,5 bilhões). Buffett reside em Omaha, Nebraska, e é conhecido por seu longo histórico no mercado financeiro.

Steve Ballmer

Na nona posição está Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft e atual proprietário do Los Angeles Clippers, com uma fortuna de US$ 124,3 bilhões (R$ 769,9 bilhões). Ballmer tem 68 anos e vive em Hunts Point, Washington.

Jensen Huang

O fundador da Nvidia fecha o top 10 com US$ 117,2 bilhões (R$ 725,4 bilhões). Huang, de 61 anos, também reside em Los Altos, Califórnia, e se destacou pelo papel de sua empresa na evolução da tecnologia de inteligência artificial e processamento gráfico.