Reprodução: Flipar A catarinense Livia Voigt, de 19 anos, é a bilionária mais jovem do mundo, segundo ranking anual de super-ricos divulgado pela revista Forbes.

A lista de bilionários da Forbes 2024 traz um fenômeno incomum: pela primeira vez desde 2009, todos os bilionários com menos de 30 anos herdaram suas fortunas . A revista chama esse movimento de " grande transferência de riqueza ", refletindo a preparação de sucessores para assumir os negócios familiares. Com uma idade média de 66 anos entre os bilionários mais ricos, os casos de jovens herdeiros se tornaram uma raridade.

No topo dessa lista está a brasileira Livia Voigt , de 20 anos, que se destaca como a bilionária mais jovem do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,92 bilhões). Livia detém uma participação de 3,1% na fabricante de equipamentos elétricos Weg, cofundada por seu avô. Sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, também possui a mesma quantia. Livia, que atualmente estuda psicologia, já recebeu milhões em dividendos de sua participação na empresa.

Livia Voigt é uma entre os 69 brasileiros que aparecem na lista de bilionários da Forbes 2024. Quatro deles têm o sobrenome Voigt. O brasileiro mais rico da lista é Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com uma fortuna de US$ 28 bilhões.

Na mesma faixa etária de Livia, o italiano Clemente Del Vecchio, de 20 anos, ocupa a segunda posição entre os mais jovens, com um patrimônio de US$ 5,2 bilhões (R$ 31,67 bilhões). Clemente herdou uma significativa fatia da EssilorLuxottica, fabricante de marcas como Ray-Ban e Oakley, após a morte de seu pai, Leonardo Del Vecchio, em 2022. Ele e seus irmãos controlam 12,5% da holding Delfin, que tem participações em várias empresas do setor óptico.

As sul-coreanas Kim Jung-youn, de 20 anos, e Kim Jung-min, de 22, ocupam as terceira e quarta posições, respectivamente. Ambas possuem cerca de 9% da Nexon, uma gigante de jogos online fundada por seu pai, Kim Jung-ju, falecido em 2022. Cada uma delas tem um patrimônio estimado em US$ 1,3 bilhão (R$ 7,92 bilhões), embora não desempenhem funções operacionais na empresa.

Kevin David Lehmann, de 22 anos, fecha a lista dos bilionários mais jovens, com uma fortuna de US$ 3,3 bilhões (R$ 20,09 bilhões). Ele herdou 50% da dm-drogerie markt, a maior rede de drogarias da Alemanha, aos 14 anos, e, assim como seu pai, não participa diretamente da gestão da empresa.