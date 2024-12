Fernando Frazão/Agência Brasil locais de prova serão divulgados nesta segunda-feira, 9

Os locais de provas do concurso público dos Correios serão divulgados nesta segunda-feira (9). O exame será em 15 de dezembro, e será aplicado em todos os estados brasileiros para concorrerem por mais de 3 mil vagas de nível médio e superior em todo o país.

Para conferir onde farão as provas, os participantes devem conferir na página oficial da seleção, na aba "local de provas", conforme o edital.

O prazo de inscrição se encerrou no fim de outubro. Depois, todos os candidatos passaram por um processo de verificação de cadastro, após confirmarem o pagamento e realizarem análise dos critérios para disputar as vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

O concurso dos Correios acumulou 1,6 milhão de pessoas inscritas, conforme informou a estatal no início de novembro. O número supera o total de inscritos na última seleção em âmbito nacional dos Correios, em 2011, quando 1,1 milhão de candidatos concorreram a mais de 9 mil oportunidades.

O concurso atual busca candidatos para preencherem 3.511 vagas imediatas: 3.099 de nível médio, para o cargo de carteiro, e 412 de nível superior, em várias áreas.

Vagas do concurso dos Correios

As vagas do concurso dos Correios estão distribuídas em dois editais, elaborados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC):

Há 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. A carreira é de nível médio, então exige que o candidato apresente, após a aprovação, o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio (colegial).

Também há 412 oportunidades para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades diferentes e exigem que o candidato tenha formação na área que pretende atuar.

Os benefícios oferecidos tanto para a carreira de nível médio quanto de nível superior incluem: vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1,4 mil, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche e possibilidade de adesão ao plano de saúde.

Do total de vagas ofertadas, 30% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

As provas terão 50 questões de múltipla escolha. Os candidatos aos cargos de nível superior terão também que escrever uma redação