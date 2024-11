Fernando Frazão/Agência Brasil Trabalhadores dos Correios

Quase 1,7 milhão de candidatos se inscreveram para as 3.511 vagas do concurso público dos Correios, que teve suas inscrições encerradas no último dia 28 de outubro. Dentre os inscritos, mais de 1,5 milhão buscam vagas de nível médio para o cargo de Agente de Correios, enquanto outros 111 mil se inscreveram para cargos de nível superior, como Analista de Correios.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 15 de dezembro em todo o Brasil, abrangendo 306 localidades, incluindo todos os estados e o Distrito Federal.

No último concurso, realizado em 2011, aproximadamente 1,1 milhão de candidatos disputaram 9.190 vagas. Nos últimos anos, não houve abertura de novas vagas devido à intenção de privatização da empresa, que não se concretizou.

Das 3.511 vagas disponíveis, 3.099 são de nível médio e 412 de nível superior, com reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, superando a legislação que estabelece uma reserva de 20%. Além disso, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

Para os cargos de Agente de Correios, o salário inicial é de R$ 2.429,26, acrescido de auxílio alimentação de cerca de R$ 1.400,00, totalizando aproximadamente R$ 4 mil mensais. Já para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48, resultando em uma remuneração total em torno de R$ 8,5 mil, considerando o mesmo auxílio.

As especialidades de nível superior incluem advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302,00.

Além dos salários, a empresa oferece a possibilidade de adesão a planos de saúde e previdência complementar. As provas para os cargos de Agente de Correios serão objetivas, com 50 questões, enquanto os candidatos a Analista de Correios enfrentarão provas objetivas e uma redação de até 30 linhas.

Os Correios operam uma extensa rede de atendimento, com 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil trabalhadores.