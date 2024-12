Pedro Ventura/Agência Brasília Gás de cozinha (glp)

A partir desta terça-feira (10) , quem está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atende a critérios específicos começará a receber os pagamentos dos dois principais programas de transferência de renda do Brasil: o Bolsa Família e o Auxílio-Gás.

A Caixa Econômica Federal inicia o calendário de pagamentos para 2024, com previsão de que todos os beneficiários tenham recebido a quantia até o dia 23 de dezembro.

Critérios de inscrição e valores pagos

A inscrição no CadÚnico é obrigatória para ter acesso a esses programas, mas existem diferenças nos critérios de elegibilidade. Para o Bolsa Família, a renda máxima é de R$ 218 por pessoa da família, enquanto o Auxílio-Gás exige uma renda de até meio salário mínimo por pessoa.

No entanto, o orçamento do Bolsa Família é maior, beneficiando 20,7 milhões de famílias, enquanto o Auxílio-Gás contempla 5 milhões de lares. Em dezembro, os valores pagos podem ultrapassar R$ 700 para o grupo contemplado.

Valor do Bolsa Família

O Bolsa Família tem um valor médio de R$ 682 por família, com a seguinte distribuição:

R$ 600 fixos por família beneficiada

R$ 150 por criança de 0 a 6 anos

R$ 50 por criança com mais de 7 anos

R$ 50 por jovens até 18 anos

R$ 50 por gestantes

R$ 50 por bebês de até 6 meses

Valor do Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás oferece 100% da média nacional de preço do botijão de gás de 13 kg, o que equivale a um valor entre R$ 100 e R$ 105.

Os beneficiários que moram em cidades com decreto de calamidade pública receberão o Bolsa Família ou o Auxílio-Gás no primeiro dia do calendário, 10 de dezembro. Os demais terão seus pagamentos conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário de pagamento para dezembro:

NIS final 1: 10 de dezembro

NIS final 2: 11 de dezembro

NIS final 3: 12 de dezembro

NIS final 4: 13 de dezembro

NIS final 5: 16 de dezembro

NIS final 6: 17 de dezembro

NIS final 7: 18 de dezembro

NIS final 8: 19 de dezembro

NIS final 9: 20 de dezembro

NIS final 0: 23 de dezembro