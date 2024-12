Divulgação/MDS Bolsa Família garante ao menos R$ 600 por família por mês

O pagamento do Bolsa Família referente a dezembro de 2024 começa a ser depositado nesta terça-feira (10). Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 1 são os primeiros a receber.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) informou que os repasses ocorrem de forma antecipada neste mês, por conta das festividades de final de ano. Desta forma, todos os cadastrados terão recebido a parcela de dezembro até o dia 23.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro de 2024:

10 de dezembro de 2024: NIS final 1

11 de dezembro de 2024: NIS final 2

12 de dezembro de 2024: NIS final 3

13 de dezembro de 2024: NIS final 4

16 de dezembro de 2024: NIS final 5

17 de dezembro de 2024: NIS final 6

18 de dezembro de 2024: NIS final 7

19 de dezembro de 2024: NIS final 8

20 de dezembro de 2024: NIS final 9

23 de dezembro de 2024: NIS final 0

Moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecidos pelo governo federal, têm o pagamento antecipado. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 658 mil famílias recebem o benefício nesta terça-feira, o primeiro dia de repasse, independentemente do número final do NIS.

Valor do Bolsa Família

O benefício mínimo pago pelo Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, são pagos adicionais conforme a composição familiar:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para ser elegível ao programa, a renda mensal per capita da família deve ser inferior a R$ 218. A verificação é feita somando a renda total familiar e dividindo pelo número de integrantes. Além disso, a família deve cumprir algumas contrapartidas, como:

Manter crianças e adolescentes na escola;

Realizar acompanhamento pré-natal (para gestantes);

Manter a carteira de vacinação atualizada.

Como consultar

Os beneficiários podem consultar o valor e o saldo do Bolsa Família de forma online pelo site oficial da Caixa Econômica Federal. Para realizar a consulta, siga o passo a passo: