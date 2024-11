FreePik Black Friday

Os maiores descontos e ofertas da Black Friday se concentrarão na tarde desta sexta-feira (29), segundo pesquisa da Promobit , empresa especializada em promoções.

O levantamento, que analisou dados dos últimos três anos, indica que o pico de ofertas ocorrerá entre 13h e 19h, com destaque para as 17h, quando se espera o maior volume de promoções.

Embora o período entre 22h de quinta-feira (28) e 1h desta sexta concentrou o maior número de ofertas, a CEO da Promobit , Daniela Fagundes , ressalta que o tamanho dos descontos não necessariamente acompanha esse volume.

“Mesmo com leque de ofertas menor, horários menos convencionais podem proporcionar as chamadas compras de oportunidade, de produtos que não estavam planejados, mas que valem a pena devido aos descontos convidativos”, afirmou Fagundes.

A quantidade de promoções deverá cair no sábado e domingo. No início do sábado (30), à 1h, espera-se um desconto médio de 42% em cerca de 42 ofertas. No domingo (1º), às 12h, a relação entre número de promoções e descontos deve se equilibrar, com 71 ofertas e descontos médios de 38%.



Horários e Categorias de Destaque





O estudo também revela os horários com mais ofertas em diferentes categorias nesta sexta-feira:

- Roupas e calçados femininos: a partir das 17h

- Roupas e calçados masculinos: entre 9h e 21h

- Smartphones: entre 9h e 18h

- Informática (PCs, notebooks, etc.): entre 10h e 18h

- Eletrônicos (TVs, fones, caixas de som): entre 10h e 18h

- Eletrodomésticos: entre 14h e 21h