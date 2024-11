Pixabay Os produtos mais vendidos na quinta (28) foram eletrodomésticos (13,6%)





O Esquenta Black Friday, que ocorreu nessa quinta-feira (28), véspera da data comercial, registrou mais de R$ 1,7 bilhão em transações no e-commerce brasileiro, período em que foram feitos um total de 3,3 milhões de pedidos . Os números representam um crescimento de 1,1% em comparação ao mesmo período de 2023.

Os dados são da plataforma Hora a Hora , da Confi.Neotrust , empresa de inteligência de dados, em parceria com a ClearSale , líder em soluções antifraude , e considera o período entre 00h até 23h59 de quinta.

No período, o comércio online do país registrou um aumento de 5,8% no faturamento, se comparado ao ano passado. As compras apresentaram um ticket médio de R$ 482,32 – 5,9% a mais do que em 2023.

Redução em fraudes

O Esquenta Black Friday sofreu 5,3 mil tentativas de ações fraudulentas, representando aproximadamente R$ 7,1 milhões. A redução percentual foi de 35% na comparação com o ano anterior. O ticket médio das tentativas foi de R$ 1.340,38, aumento de 6% frente a 2023.

Na véspera da Black Friday, as categorias mais afetadas por golpes foram: instrumentos musicais (4,34%), games (2,41%), acessórios eletrônicos (2,33%), eletrônicos (2,2%) e celulares (1,88%). Esses dados indicam suspeitas de fraude e podem mudar após a confirmação das tentativas.

Para Matheus Manssur, superintendente comercial da ClearSale , embora os percentuais sejam menores em comparação ao ano anterior, os números indicam uma necessidade contínua de cautela. “O Esquenta Black Friday antecipou ofertas, mas não ficou imune às tentativas de fraudes. Ainda que os dados revelem uma queda em relação ao ano passado, os números continuam elevados, é crucial manter a vigilância nos próximos dias em meio às promoções tentadoras e ao alto volume de pedidos bons”, alerta o especialista.

Dados de consumo

De acordo com o levantamento, o TOP 5 produtos mais vendidos na quinta (28) foram eletrodomésticos (13,6%), telefonia (9,8%), eletrônicos (8,8%), moda e acessórios (7,9%) e ar e ventilação (6,6%). Já os meios de pagamento mais utilizados no e-commerce foram cartão de crédito (62,4%), PIX (23,2%), boleto bancário (9,6%) e outros, categorizados por modelos como e-wallet, cashback, débito e vales (4,8%).

Em relação ao perfil do consumidor, o público feminino foi responsável pela maioria das transações no período (51,8%), seguido por homens (48,2%). Quanto à faixa etária, a plataforma indica que a maior parte das compras foi realizada por pessoas entre 36 e 50 anos (41,0%), seguidas por consumidores de 26 a 35 anos (29,4%), acima de 51 anos (20,5%) e até 25 anos (9,1%).

“Os consumidores estão cada vez mais confiantes e aproveitam as oportunidades de descontos para realizar investimentos em compras online, refletindo uma tendência de mercado em plena expansão”, comenta Juliana Lorenzetti, diretora de growth da Confi.Neotrust.

As empresas estão monitorando tentativas de fraude e outros indicadores do varejo eletrônico brasileiro durante a Black Friday. O acompanhamento é feito diariamente pelo site oficial ao longo de novembro e atualizado a cada hora entre 28 de novembro e 1 de dezembro, dias em que o comércio está mais aquecido por causa da data.